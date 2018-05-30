مطار جدة يستعد للبدء في التشغيل الجزئي خلال ثلاث محطات

Advertisements

من المتوقع أن يتم البدء في العمل الجزئي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عبر ثلاث محطات من الداخل، من 46 محطة دولية، حيث قامت الهيئة العامة بالإعلان عن معاد العمل الجزئي للمطار في مايو الآتي 2018.

هذه خطوة من خطوات الهيئة في التشغيل الجزئي لمطار جدة علي مدة زمنية طويلة، تبدأ بالرحلات الداخلية من أمثلتها القريات والدوادمي، ثم تكمل بكثرة أعداد الرحلات بصور متدرجة حتى نهاية عام 2019، لتستمر في نقل الرحلات الداخلية جميعها إلي المطار.

Advertisements

وبالرغم من أن جميع القطاعات العامة والكوادر البشرية والأنظمة المختصة في الملاحة، يتم التشغيل الجزيئي للاطمئنان من قوة الأنظمة الإلكترونية قبل أن يتم تشغيل المطار بالكامل، وبالتالي الابتعاد عن المشكلات التي من الممكن أن تظهر أثناء عملية التشغيل، وقد يكون لها تأثيرات بالسلب علي أمن وسلامة المسافرين والجداول الخاصة بالرحلات.

وتشمل المراحل الخاصة بإقامة مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي المقام حديثا ثلاث مراحل، المرحلة الأولي سعر تكلفتها 36 مليار ، وذلك لزيادة استيعاب المطار من المسافرين ليصل عددهم إلي 30 مليون مسافر في عام 2019، والمرحلة الثانية لزيادة استيعابية المطار إلي 43 مليون مسافر .

وجدير بالذكر أنه قد قسمت المرحلة الأولى الخاصة بالمشروع الذي تزيد استيعابيتة إلى نحو 30 مليون مسافر، إلي حزمتين أساسيتين بعقدين منعزلين، بالإضافة إلي بعض الحزم الصغيرة، حيث أن العقد الأول يحتوي على بناء المبنى الخاص بصالات السفر، مجمع البرج الخاص بمراقبة أي حركة في الجو وأيضا المباني المساعدة، مثل مبني الإنقاذ والإطفاء الرئيسي، مركز الخاص بالأزمات وإدارتها، مبني الأرصاد الجوية، المركز الخاص بالمباني، وأيضا مبني صيانة المعدات والخدمات الأرضية، المركز الذي يقوم بالتحكم في الخطوات الجوية بالمملكة، أنفاق نقل الركاب الآلي ونقل أغراض الركاب ، مركز حفظ وحدات ناقل الركاب الآلي، خمس مواقع خاصة بالراديو يتم توزيعها علي أرجاء المطار، مواقف سيارات كبار رجال الدولة، ومواقف سيارات المسافرين من الدرجة الأولي ورجال الأعمال.

وبالنسبة لمكونات العقد الثاني، تشمل مركز النقل، وتشمل أيضا محطة السكك الحديدية المتعلقة بالقطار السريع الخاص بالحرمين الشريفين، الجسور صاحبة الأرصفة الجانبية، مواقف السيارات التي تتكون من أربعة طوابق يمكنها أن تستوعب أكثر من 8200 سيارة، منطقة استقبال الحافلات تتسع لأكثر من 48 حافلة، مواقف سيارات العمال والموظفين تتسع لنحو ثمانية آلاف سيارة، وأيضا أكثر من 4500 موقف سيارات الأزمنة الطويلة، و1300 موقف لسيارات الشركات الخاصة بتأجير السيارات، مواقف سيارات الأجرة تتسع ل700 سيارة، الأنفاق والطرق السطحية والعلوية، المسجد، مركز المنافع، خزان الوقود، أنفاق وممرات الخدمات، صالات ترقب الطائرات، الممرات الخاصة بالطائرات .

يبلغ عدد الشركات المساهمة في المشروع نحو 367 شركة بينهما خمس شركات كبيرة، كما يبلغ عدد العمال في المشروع نحو 25 ألف عامل من بينهما 2400 مهندس، تصل مساحة صالات ترقب الطائرات نحو 1.7 مليون متر مربع، كما تصل مساحة إجمالي صالات الركاب نحو 720 ألف متر مربع، ويصل عدد البوابات الخاصة بالسفر نحو 46 بوابة بجسور مرتبطة بالطائرات علاوة علي أربع بوابات لطائرات المواقف المنعزلة

وتصل الساحات الخاصة بالصعود نحو 42 للسفر من دولة لأخري، وعلاوة علي 24 ساحة للسفر المحلي، بالإضافة إلي 16 ساحة سهلة الاستعمال، كما يتم تقسيم صالات الشخصيات الكبيرة إلي صالتين للسفر المحلي علاوة علي صالتين للسفر من دولة لأخري، وصالة أخري للوصول، كما تستوعب مواقف السيارات من 23.6 ألف ما بين السيارات الخاصة بالمسافرين والسيارات خاصة بالتأجير وسيارات أخري للعمال والترقب لفترات طويلة.