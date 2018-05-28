بعد تكليفه من «عون».. «الحريري» يبدأ تشكيل الحكومة اللبنانية

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التقى سعد الحريري ، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية ، اليوم الإثنين ، نبيه بري ، رئيس مجلس النواب اللبناني ، ورئيس وزراء لبنان الأسبق ، نجيب ميقاتي ، وذلك في إطار مشاوراته ، التي بدأت صباح اليوم الإثنين ، لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة .

وضمن مشاوراته ، التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة ، صباح اليوم الإثنين ، تمام سلام ، رئيس ​الحكومة​ اللبنانية السابق ​​، والذي قال عقب اللقاء : « يجب أن يكون هناك سرعة في تأليف الحكومة اللبنانية ، فالبلد بحاجة للسلطة التنفيذية ودورها الواعد ، نعم يمكن فعل ذلك ، لكني لست مع التسرع » .

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وقال رئيس وزراء لبنان السابق : « هناك أسماء كثيرة ، مطروحة لتولي حقائب الوزارات ، ولا أعتقد أنني من بين هذه الأسماء ، أعتقد أن هذا الأمر ليس مطروحا من الأساس » .

يذكر أن ميشال عون ، الرئيس اللبناني ، كلف سعد الحريري ، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، يوم الخميس الماضي ، وذلك بعد أن حصل ، على موافقة أغلبية مجلس النواب المنتخب .