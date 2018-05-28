غدا.. «أبوالغيط» في باريس لعرض رؤية الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية

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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية ، السفير أحمد أبو الغيط ، صباح اليوم الإثنين ، القاهرة إلى باريس ، استعدادا لمشاركته غدا الثلاثاء ، في أعمال الاجتماع الدولي رفيع المستوى ، بشأن ليبيا ، والذي يستضيفه الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، غدا الثلاثاء ، في العاصمة الفرنسية باريس .

ويعقد الاجتماع الدولي ، تحت رعاية الأمم المتحدة ، كما يحضره رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي ، فايز السراج ، فضلا عن عدد من كبار المسؤوليين الليبيين .

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المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ، الوزير المفوض محمود عفيفي ، قال اليوم الإثنين ، إن السفير أحمد أبو الغيط ، سوف يجدد أمام الاجتماع الدولي ، التزام جامعة الدول العربية ، بمرافقة الأشقاء الليبيين ، في العملية السياسية ، التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة ، وصولا إلى التنفيذ التوافقى والجامع ، للاستحقاقات السياسية والدستورية ، التي سوف تتوج المرحلة الانتقالية ، التي تمر بها البلاد ، بما في ذلك ، عبر الإجراء الناجح للانتخابات ، التي يأمل المجتمع الدولي ، في أن تشهدها ليبيا ، قبل نهاية العام الحالي ، وفق خطة العمل الأممية ، التي يقودها غسان سلامة ، المبعوث الأممي إلى ليبيا .

الوزير المفوض محمود عفيفي ، أكد أن السفير أحمد أبو الغيط ، سوف يستعرض أيضا ، رؤية جامعة الدول العربية ، إزاء الخطوات والتحضيرات ، التي يجب التوافق عليها ، بين الأطراف الليبية ، من أجل توفير الأجواء السياسية والقانونية والأمنية اللازمة ، لعقد الانتخابات ، واحترام نتائجها ، والاعتراف بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية ، التي سوف تفضي إليها .

وزاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ، قائلا إن أبو الغيط ، سوف يؤكد أمام الاجتماع الدولي ، استعداد جامعة الدول العربية الكامل ، لمواصلة دعمها للمسار السياسي ، الذي ترعاه الأمم المتحدة ، وتشجيع الأطراف الليبية على الانخراط فيه ، وإتمامه بنجاح ، بما في ذلك ، تقديم الدعم السياسي للاستحقاقات المنتظرة ، وتوفير المشورة الفنية اللازمة ، لوضع الأطر القانونية المنضبطة لها ، ومراقبة عملية إجرائها .