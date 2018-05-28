نائب أمير مكة يرعى الحفل الختامي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

ماذا أوضحت برامج الجمعية
وأوضحت برامج الجمعية أن 265 نزيل ونزيلة قاموا بحفظ القرآن الكريم كاملا في الإصلاحيات، كما أفادتهم الملكية في خفض مدتهم وذلك بسبب حفظهم للقرآن الكريم، كما قاموا بعمل دورات عديدة لتدريب المعلمين، ووضح أيضا أن برامج “تصحيح التلاوة للحجاج” أفادت 230 ألف حاج وحاجة من 53 دولة مختلفة.
قام الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي بالترحيب بنائب أمير مكة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأمير عبد الله بن بندر وأيضا رحب بالمعلمين وأيضا بالطلاب المتخرجين.
قال الرئيس: يطيب لي بإسمي وباسم أئمة وخطباء وعلماء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أرحب بسموكم الكريم وبجمعكم المتألق المبارك الذي يأتي فيه رعاية مناسبة جليلة، مناسبة بلجاء، فرصة إيمانية قرآنية غراء، يحثها ويتوجها شرف المكان وشرف الزمان في هذا الشهر الفضيل، وشرف المناسبة والرسالة للعناية بكتاب الله عز وجل.
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