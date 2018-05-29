ماكرون يعقد جلسات مباحثات قبل بدء المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في باريس

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اجتمع الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، صباح اليوم الثلاثاء ، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية ، فايز السراج ، في جلسة محادثات ثنائية ، قبيل انطلاق مؤتمر باريس الدولي ، بشأن ليبيا ، والذي يشارك به أيضا ، المشير خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطني الليبي .

ويستقبل إيمانويل ماكرون ، بعد قليل ، رئيس الوزراء الجزائري ، أحمد أويحيى ، حيث يعقد معه جلسة مباحثات ، قبل وصول وفود نحو 20 دولة ، للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا ، من بينها وفد جمهورية مصر العربية ، الذي يرأسه المهندس إبراهيم محلب ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فضلا عن وفود المنظمات الأربع المشاركة ، ومن بينها جامعة الدول العربية ، برئاسة الأمين العام للجامعة ، السفير أحمد أبو الغيط .

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وإلى جانب حفتر والسراج ، يشارك أيضا في مؤتمر باريس ، طرفان ليبيان آخران ، و هما عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب ، وخالد المشري ، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية ، فضلا عن غسان سلامة ، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا .

ويشارك في المؤتمر الدولي أيضا ، الرئيس التونسي ، الباجي قائد السبسي ، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، دينيس ساسو نجيسو ، الذى يرأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا ، إضافة إلى رئيسي النيجر ، محمدو إيسوفو ، وتشاد ، إدريس ديبي .