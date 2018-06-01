تعرف على مواعيد الاختبار التحصيلي ونتائج مركز قياس بالرياض

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يتم الاستعلام عن نتائج قياس “qiyas sa” والذي يتم عن طريق مركز قياس والاختبار التحصيلي القائم في المملكة العربية السعودية، حيث يعد ذلك الاختبار من أفضل “أدوات البحث العلمي” ويتم الاستعلام من خلال نتائجه على نتيجة القدرات العامة، ويتم استخدام “مركز قياس” من أجل تقويم وقياس مستوى عينات الطلاب.

وتدل درجة ذلك القياس على امتلاك الطلاب على سمات وقدرات وصفات معينة، ويتم تحديد ذلك عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة، ويجدر هنا الإشارة إلى تعدد التعريفات التي يتم من خلال وصف ماهية الاختبار التحصيلي بشكل شامل وكامل.

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ومن أهم تلك التعريفات أن الاختبار التحصيلي هو عبارة عن اختبار قد تم تصميمه لقياس مدى معرفة وقدرة الطالب في مجال مهاري ومعرفي معين، وهناك أيضا تعريف أخر للاختبار التحصيلي وهو يعد الأداة التي يمكن من خلالها قياس مدى تمكن وفهم وتحصيل الطالب في الدراسة أو في مادة دراسية بعينها.

مواعيد الاختبارات

على أن تكون مواعيد تسجيل الاختبارات كالتالي الفترة الأولى وفيها نوع الاختبار ورقي في اللغة العربية لذكور تكون فترة التسجيل من 19/5/1439هـ، إلى 23/6/1439هـ، وتكون فترة الاختبار من 5/8/1439هـ، إلى 7/8/1439هـ.

وتكون مواعيد تسجيل الفترة الثانية ليكون فيها نوع الاختبار ورقي في اللغة العربية للذكور من 19/5/1439هـ، إلى 22/7/1439هـ، وتكون فترة الاختبار من 4/9/1439هـ، إلى 7/9/1439هـ.

وتكون مواعيد التسجيل للإناث خلال الفترة الأولى ليكون فيها نوع الاختبار ورقي في اللغة العربية من 26/5/1439هـ، إلى 23/6/1439هـ، وتكون فترة الاختبار من 5/8/1439هـ، إلى 9/8/1439هـ.

وتكون مواعيد التسجيل للإناث خلال الفترة الثانية ليكون فيها نوع الاختبار ورقي في اللغة العربية من 26/5/1439هـ، إلى 22/7/1439هـ، وتكون فترة الاختبار من 4/9/1439هـ، إلى 9/9/1439هـ.

ويتسم الاختبار التحصيلي الذي يتم بطريقة جيدة من أجل العمل على تحقيق أهداف الدراسة المطلوبة، والتي تتمثل في الالتزام بالموضوعية المطلقة، مع استبعاد الآراء الشخصية للمصحح في حكمه أثناء عملية التصحيح.

ويعد الاختبار التحصيلي هو قياس لمدى المتغيرات بشكل صحيح ودقيق، ويعطي نفس النتائج إذا ما تم إعادة الاختبار عدة مرات على نفس الطالب في نفس الظروف، وهذا ما يؤدي إلى زيادة القيمة العلمية للنتائج المتحصل عليها من خلال القياس.

وتنحصر أهمية الاختبار التحصيلي وهي التعرف على مواطن الضعف والقوة لدى الطلاب، وقياس مدى تحصيل الطلاب ومدى تقدمهم، إلى جانب قياس إثارة دافعية الطلاب للتعلم، والعمل على تقييم الطرق الدراسية، وتقييم المناهج الدراسية ومدى ملائمتها إلى احتياجات الطلاب، والعمل على تزويد الطالب وولي الأمر وكذلك أصحاب القرار بالتغذية الراجعة على مستوى تحصيل الطلاب وتقدمهم العلمي.

ويشمل الاختبار التحصيلي للطلاب خريجي “التعليم الثانوي” والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة بما فيها “الكليات الصحية”، كما يتم التركيز في طبيعة الاختبار على مواد القسم العلمي مثل “الأحياء، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء”.

ويتوقع أن تستمر مدة الاختبار التحصيلي لمدة ثلاثة ساعات، ومنها حوالي ساعة للتعليمات والإجراءات وتعبئة معلوماته الطالب من خلال ورقة الإجابة، وساعتين مقسمين إلى خمسة أقسام لكل قسم خمسة وعشرين دقيقة.

وبعد الانتهاء من إجراءات الاختبار التحصيلي في جميع المدن السعودية ويتم التصحيح في مركز قياس بالرياض ويتوقع أن تستمر عملية التصحيح لمدة 3 أسابيع بعد الانتهاء من الاختبار.

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