الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة بواسطة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء بالسعودية

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الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة، أنشأت شركة الكهرباء بالمملكة السعودية موقعا الكترونيا من أجل التسهيل على المواطنين ، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرياض عبر موقع الشركة برقم العداد أو رقم الحساب ، وتعتبر هذه الخدمة من ضمن الخدمات الحديثة التى قدمها موقع شركة الكهرباء بالمملكة فيما يخص عملية الاستعلام أو السداد لفاتورة الكهرباء .

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة

إن شركة الكهرباء بالمملكة عندما قامت بعمل هذا الموقع الإلكتروني الذي هدفه دفع الفواتير إلكترونياً قد عمدت إلى توفير حوالى 10 ملايين ريال سعودي كل شهر حيث كانت تلك تكلفة طباعة الفاتورة الورقة المعتادة كما وفرت أيضا عناء وجهد المواطنين وذلك بتقديم العون لهم عن طريق الاستعلام عن استهلاكهم للطاقة ودفعهم فاتورة الكهرباء عبر موقعها الالكتروني بوسائل السداد المتاحة .

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موقع شركة الكهرباء بالمملكة

عمدت الشركة عبر هذا الموقع على تطوير الخدمات التي تمنحها للسعوديين داخل المملكة وأيضا للمقيمين وذلك للتيسير عليهم عند قيامهم والاستعلام عن الفاتورة، كما يمكنهم سداد قيمة الفاتورة بطريقة آلية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامة بعمل إصدار خاص بالهواتف الأندرويد تحت مسمى ( الكهرباء ) لإتاحة التواصل مع المشتركين في أى توقيت، حيث يقدم التطبيق ثمان خدمات وهم:

1 _ خدمات الأجهزة الأندرويد.

2 _ الاستعلام عن فاتورة استهلاك الطاقة برقم الحساب.

3 _ الاستعلام عن حالة الطلب بواسطة رقم الطلب.

4 _ التسجيل في خدمة الفاتورة الإلكترونية والرسائل القصيرة.

5 _ ملء استبيانات خدمة المشترك.

6 _ اظهار المعلومات العامة.

خدمات موقع شركة الكهرباء بالمملكة

إن شركة الكهرباء بالمملكة أتاحت الكثير من الخدمات للسعوديين بداخل السعودية ولجميع المشتركين عبر موقعها الإلكتروني عن طريق خدمة الفاتورة الإلكترونية حيث أن تلك الخدمة تتيح للمواطنين الحصول على قيمة استهلاك الطاقة كل شهر عبر البريد الإلكتروني وبذلك يمكن للمشترك :

1 _ الحصول على إشعارات مستمرة عند صدور فاتورة الكهرباء.

2 _ الحصول على إشعار عند اقتراب توقيت فصل الخدمة في حالة الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء.

3 _ الحصول على إشعار عند إتمام عملية سداد فاتورة الكهرباء.

فيما يلى نقدم رقم شكاوى العملاء الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة، وهو رقم موحد للعملاء وهو 920001100

وتتيح الشركة أيضا الكثير من الخدمات ومن هذه الخدمات هى خدمة “صديق الكهرباء” التى تقدمها عن طريق واتساب من خلال هذا الرقم 0533991100 وكذلك عبر حسابها على تويتر.