التأمين بالمملكة يفصح عن تقريره السنوي واجمالي الارباح

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التأمين بالمملكة يفصح عن تقريره السنوي، أوضحت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة، تضائل أعداد المشاركين غير السعوديين بالتأمينات بمقدار 716.4 ألف مشترك بختام الربع الأول من 2018، بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بتراجع 8.5%.

التأمين بالمملكة يفصح عن تقريره السنوي

ووصل تعداد المشاركين من غير أبناء السعودية 7.7 مليون مشترك بختام الربع الأول من 2018، بالمقارنة مع 8.4 مليون مشترك بنفس الفترة من العام الماضي 2017، وتنفذ السعودية خطة لسعودة الوظائف بجزء من القطاعات في ظل الإصلاحات والبعد عن الإعتماد على النفط، وفرضها الرسوم على الوافدين والمرافقين لهم.

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واستنادا لقرار المؤسسة زاد تعداد السعوديين المشاركين بالتأمينات بنسبة 102 ألف مشترك بختام الربع الأول من السنة الحالية، بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة 6.1%، وصل تعداد المشاركين من أبناء السعودية بختام الربع الأول من السنة الحالية 1.8 مليون مشترك، بالمقارنة مع 1.7 مليون مشترك بنفس الفترة من العام الماضي 2017.

ووصل مجمل المشتركين بالتأمينات بختام الربع الأول من 2018، بنسبة 9.470 مليون مشترك، بالمقارنة مع 10.084 مليون مشترك بنفس الفترة من العام الماضي 2017، وعلى نحو ربعي قل تعداد المشتركين من غير أبناء السعودية بنسبة 199.5 ألف مشترك، بينما ازداد تعداد المشتركين من أبناء السعودية بنسبة 17 ألف مشترك، ووصل مجمل المشتركين غير أبناء السعودية بختام الرابع من 2017، بنسبة 7.9 مليون مشترك، بينما وصل عدد السعوديين 1.8 مليون مشترك، بنسبة 9.7 مليون مشترك.