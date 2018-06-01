قرار ملكي عاجل لكل وافد في السعودية تخطى عمره 35 عاما

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قرار ملكي عاجل لكل وافد، تأتي الصدمات متتالية على الوافدين في المملكة العربية السعودية منذ الإعلان الرسمي عن الرؤية المستقبلية 2030 المتوقعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي سوف يتم توليه الحكم ليصبح ملكاً للسعودية كما هو متوقع.

قد بدأت المملكة بأوامر من بن سلمان في تنفيذ الخطوة الأولى من قرار “التوطين” وإحلال السعوديين مكان الوافدين بالمملكة من خلال سعودة المهن والقطاعات، وذلك بالإفصاح عن وقف تجديد الإقامة للعمالة الوافدة للذين تجاوزوا سن الأربعين سنة، في قرابة 36 وظيفة وقطاع كما سنوضح من خلال المقالة، وتم إلزام الجهات المقصودة سواء في الهيئات الحكومية أو القطاعات الخاصة بعدم تجديد العقود لهم.

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المهن والوظائف التي لن يتم تجديد الإقامات لأصحابها في السعودية:

لقد افصحت الحكومة عدد 36 مهنة لن يتم تجديد الإقامة لأصحابها ممن تجاوزوا سن 40 سنة وتشمل الآتي:

1- الصيدلي.

2- مساعد صيدلي.

3- مراجع مالي.

4- كاتب اداري.

5- سكرتير طبي.

6- موظف موارد بشرية.

7- موظف دعم.

8- مدير الموارد البشرية.

9- مدير شؤون العاملين.

10- من يشغلون وحدات التوظيف.

11- موظف استقبال.

12- معقب.

13- مراجع الدوائر الحكومية.

14- أمين صندوق.

15- حارس أمن.

16- مدير إداري.

17- مدير تدريب.

18- مساعد اداري.

19- مدير مشتريات.

20- مأمور مشتريات.

21- سكرتير.

22- مأمور سنترال.

23- أمين مخزن.

24- محصل ديون.

25- صراف.

26- موزع بريد.

27- مدون معلومات.

28- أمين مكتبة.

29- بائع كتب.

30- بائع في معرض سيارات.

31- مشرف سكن.

32- محاسب زبائن.

33- الوظائف الكتابية.

34- مراسل.

35- مرشد سياحي.

36- وظائف العلاقات العامة.