“المملكة” أي وافد يقع إسمه ووظيفته ضمن هذه القائمة سيتم ترحيله من السعودية بشكل نهائي

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أفصحت وزارة العمل أن السعودية بدأت تنفيذ إجراءات رادعة من أجل إيجاد وتوفير فرص عمل للمواطنين وذلك لسعيها إلي توطين وسعودة المهن والقطاعات و عدد من الوظائف التي يشغلها الوافدين والتي سوف يتوفر بها فائض بالغ بعد التوطين، والتي سوف تمكن المواطنين من أبناء السعودية من العمل بها.

كما أن خطة سعودة المهن ليست بالحديثة على السعودية إذ أنها بدأت منذ بضعة أعوام، واستنادا إلى ذلك أفصحت وزارة العمل عن مجمل المهن المسعودة وإلغاء توطين عدد من الوظائف وإرسال قائمة بتلك الوظائف التي تم سعودتها والوظائف التي تم إلغاء سعودتها لتوزيعها على جميع الهيئات والقطاعات بالسعودية.

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قائمة بالمهن التي تم توطينها في السعودية

أعلنت وزارة العمل عن قائمة بالمهن التي تم سعودتها والتي اشتملت على الآتي:

كاتب شؤون الموظفين.

كاتب دوام، كاتب استقبال عام.

كاتب استقبال فنادق.

كاتب استقبال تمريض.

كاتب الشكاوي.

مدير شؤون عاملين.

مدير شؤون العمل والعمال.

مدير علاقات الأفراد.

إداري الموارد البشرية.

أمين صندوق.

حارس أمن.

معقب.

ناسخ.

مخلص جمركي.

محاسب زبائن.

قائمة بالوظائف التي تم إلغاء سعودتها

مدير مبيعات.

محاسب عام.

مندوب مشتروات.

بائع.

أمين مخزن.

صيدلاني.

ممرض.

مدير مبيعات.

مدير حسابات.

كاتب حسابات.

سكرتير طبي.

سكرتير تنفيذي.

وصرحت وزارة العمل بالمملكة أن تعداد الوظائف المسعودة بلغ في الوقت الحالي إلى نحو 40 وظيفة تتأهب السعودية لسعودتهم في الوقت الحالي وهذا من أجل إتخاذ قرارات حاسمة للحد من أعداد الوافدين وترحيل الكثير منهم وجاء هذا بعد سعودة عدد من الجهات المتنوعة مثل قطاع الاتصالات والسياحة.