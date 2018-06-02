أمر ملكى سعودي بإيقاف المعاملات الورقية واستخدام الخدمات الإلكترونية

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أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى أمر ملكي يأمر بتوجيه الوزارات والأجهزة المسؤولة بعدم الاستمرار فى العمل الورقي الذى يتعلق بالإجراءات والمعاملات المالية، وأن يتم اعتماد استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال منصة (اعتماد) الرقمية خلال شهرين .

وصرح وزير المالية محمد الجدعان أن هذا الأمر الملكي يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التحول الرقمي في المعاملات والخدمات المالية التى يتم تقديمها لكل فئات المستفيدين، عبر منصة (اعتماد) ألكترونية، ويأتى ذلك في إطار مشروع نظام (بوابة الخدمات المالية) الذي تم العمل به، وتهدف بكل خطواتها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وقال وزير المالية أن هذا المرسوم أعطى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى مدة لا تتجاوز 60 يومًا لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال منصة الأعتماد الرقمية، مشيرا إلى أن الجهات التي لا تستطيع إتمام هذه العملية خلال الفترة المتاحة، عليها أن ترسل أسبابها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الجدعان أن منصة (اعتماد) الرقمية التي تم بنائها في يناير الماضي تسعى إلى تقديم الخدمات المالية لكل الجهات في

القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يساهم في تسريع عملية تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية؛ ويساعد فى توفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، والوصول إلى درجة أكبر من الشفافية.