عبدالله الثاني يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لهاني الملقي

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أمر الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادة عمر الرزاز خلفاً لحكومة هاني الملقي.

حيث أن هاني الملقي قد تقدم باستقالته اليوم الموافق الاثنين الرابع من شهر يونيو لعام 2018 إلى الملك عبدالله الثاني على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت من قبل الأردنيين خلال الأيام القليلة السابقة بسبب رفض الشعب الأردني لسياسات الحكومة بزيادة “الضرائب”.

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وجاء استقبالة هاني الملقي أيضا بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع “رؤساء النقابات المهنية” في الأردن والذين قد قاموا أيضا بتنظيم احتجاجات المطالبة بإقالة الحكومة.

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