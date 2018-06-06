تفاصيل رسوم المقيمين في السعودية لعام 2018

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التفاصيل النهائية التي تخص رسوم المقيمين في السعودية، أعلنت الجوازات بالمملكة عن عدد من القرارات بخصوص الوافدين في المدة الماضية نظرا لكثرة الاسئلة من المقيمين وبالأخص بشأن أسعار الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في المملكة لسنة 1439_2018، هذه الرسوم لا شك تستحوذ على عقول جميع المقيمين بعد اطلاعهم على قرار إرتفاع رسوم المرافقين لهذه السنة فيرتفع القلق لعدم المقدرة على السداد من المقيمين ولجوئهم إلى الرحيل عن السعودية.

رسوم الاستقدام للمقيمين لسنة 2018 :

هذه الرسوم تخص الزيارات العائلية للمقيمين وقد بلغت بعد القرار الجديد نحو 2000 ريال سعودي رسوم حكومية إضافة إلي 2000 ريال رسوم دخول الى أراضي السعودية تسدد مرة واحدة فقط عند دخول المملكة وبهذا يكون مجمل المبلغ 4000 ريال سعودي بدلاً من 2000 ،يتم إبعاد من سداد تلك الرسوم من يؤدي الحج والعمرة لأول مرة.

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رسوم الدخول المتعدد إلى السعودية:

وضحت الجهات المختصة أن هذه الرسوم يتم تحديدها حسب مدة الزيارة وهي كالتالي:

زيارة مدتها 6 شهور بمقدار 3000 ريال سعودي.

زيارة مدتها سنة واحده بمقدار 5000 ريال سعودي.

زيارة مدتها سنتين بمقدار 8000 ريال سعودي.

رسوم الخروج والعودة من السعودية:

سيتم تقسيم هذه الرسوم وفقا للمدة التي يريد الشخص إستخراج التأشيرة كالتالي :

تأشيرة خروج وعودة مدتها شهرين بمبلغ 200 ريال سعودي.

تأشيرة خروج وعودة مدتها 6 أشهر بمبلغ 600 ريال سعودي.

تأِشيرة خروج وعودة متعددة بمبلغ 500 ريال سعودي مدة 3 شهور، وفي حال زيادة المدة يسدد الشخص 200 ريال لكل شهر إضافي.

أسعار رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1439_2018

وبعدما أفصحت الجوازات في بيانها التوضيحي لجميع المقيمين عن أسعار رسوم تجديد الإقامة في المملكة، افصحت كذلك عن تأكيد السعودية على القرار السابق بخصوص اقلال فترة الإقامة للوافدين في السعودية من ستة اعوام إلى أربع أعوام وكذلك تقليل فترة رخصة العمل من ستة اعوام إلى أربعة أعوام.

رسوم نقل الكفالة للمقيمين للعام 2018 :

بينت الجوازات بالمملكة كذلك أن هناك رسوم اضافية قبل البدء في عملية نقل الكفالة يلزم دفعها، وتأتى على الشكل التالي، الرسوم التي يجب دفعها لأول مرة تبدأ من 2000 ريال سعودي، للمرة الثانية من 4000 ريال سعودي، وللمرة الثالثة من 6000 ريال سعودي.

اعلنت الجوازات بالمملكة عن عدد من القرارات بخصوص الوافدين في المدة الماضية وذلك بسبب كثرة التساؤلات من المقيمين وخصوصا بشأن أسعار رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1439_2018، هذه الرسوم التي لا شك أنها تشغل المملكة وجميع المقيمين بعد الإطلاع على إرتفاع رسوم المرافقين لهذه السنة فيرتفع القلق لعدم القدرة على الدفع من المقيمين و اضطرارهم إلى الخروج من السعودية.