“الجوازات” حبس وغرامة مالية لكل مقيم يرتكب هذه المخالفة

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تحذير من الجوازات في المملكة العربية السعودية لكل المقيمين الذين لا يحملون هوية “مقيم”، موضحة أن تلك مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة عليهم وفقا لما قالته صحيفة المدينة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدم تواجد هوية مقيم يؤدي إلي تعرض صاحبها، لعقوبة الحبس مدة ستة أسابيع وغرامة مالية تقدر بحوالي 3 آلاف ريال، مشددة لأن من لايحمل هوية مقيم يعتبر مخالف للأنظمة والتعليمات.

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ووضحت “الجوازات” أن تلك العقوبة تنفذ على المقيم الذي انتهت هويته للمرة الثالثة من غير أن يقوم بتجديدها، اذ تشتمل العقوبة في المرة الأولى على غرامة 500 ريال والمرة الثانية 1000 ريال، وأكدت “الجوازات” على أنه في حال عدم تجديد هوية المقيم بعد انتهائها بشكل مباشر سوف يعرض هذا صاحبها للعقوبة المبينة اعلاه، موضحه أنه يمكن للمقيم التأكد من سريان هويته من خلال الدخول موقع أبشر الإليكتروني.