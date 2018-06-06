بالفيديو.. شاهد لحظة طرد النائبة العربية حنين زعبي من الكنيست الإسرائيلي

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أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “يديعوت أحرونوت” عن قيام أعضاء “الكنيست الإسرائيلي” بطرد النائبة العربية “حنين زعبي” بسبب انتقادها اللاذع الموجه ضد سلوك الجنود الإسرائيلين.

وقد أعلنت “قناة الكنيست” أن طرد النائبة العربية “حنين زعبي” من جلسة الكنيست قد حدث بعد أن أدلت النائبة بحديث ضد جنود القوات الإسرائيلية، وهذا الأمر قد أدى إلى إثارة فوضى عارمة خلال جلسة الكنيست اليوم.

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وقد قامت حنين الزعبي قبل عدة أيام بشن هجوم لاذع ضد “أفيجدور ليبرمان” وزير الدفاع الإسرائيلي، حيث كان رد فعل الوزير الإسرائيلي أن دعا بطرد النائبة من الكنيست الإسرائيلي.

وقد وصف أفيجدور ليبرمان النائبة حنين زعبي بالمخربة والإرهابية عدة مرات خلال منشور لم يتجاوز عدد كلماته 100 كلمة، وقد كتب الوزير الإسرائيلي قائلاً ” المخرّبة حنين زعبي في الكنيست، وتدعم الإرهاب ضدّ جنود الجيش الإسرائيلي وضدّ مواطني إسرائيل، الشيء الوحيد غير الدّيمقراطي هنا هو وجود مخرّبة في الكنيست وتنشط ضدّ جنود الجيش”.

وقد دعا الوزير الإسرائيلي متابعيه إلى توقيع عريضة يتم من خلالها المطالبة بطرد حنين زعبي من الكنيست الإسرائيلي، وقد تم التوقيع عليها من قبل 40 عضو من الكنيست، وقد ألقى الوزير اللوم على أعضاء كنيست الذين لم يصوتوا بطرد النائبة.

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