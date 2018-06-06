الكنيست يوافق على قانون مقاضاة مقاطعي إسرائيل.. ومقترح بمقاضاة وزيرة إسرائيلية

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صرحت “لجنة القانون والدستور والعدالة التابعة للكنيست الإسرائيلي” اليوم الموافق الأربعاء عن موافقتها بالقراءة الأولى على “مشروع قانون” من أجل تسهيل مقاضاة مناصرة مقاطعة الدولة الإسرائيلية وسط خلافات بشأن من يستحق إلقاء اللوم عليه في ألغاء مباراة إسرائيل أمام الأرجنتين والتي كان من المقرر أن يتم إجراؤها السبت القادم.

ويهدف مشروع القانون إن يتم السماح لإسرائيل بمقاضاة المؤسسات أو الأشخاص الذين يطالبون بمقاطعته إسرائيل لدفع غرامة تصل إلى مائة ألف شيكل في حالة عدم وجود أدلة بالتسبب في وقوع أي أضرار بينما تصل الغرامة إلى خمسمائة شيكل في حالة عمل المنظمات أو الأشخاص بشكل منهجي للتشجيع على مقاطعة إسرائيل تبعاً لما قد تم الإعلان عنه من قبل الصحيفة الإسرائيلية “جيروزاليم بوست”.

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وقد تقدم “دوف حنين” عضو الكنيست باقتراح رفع دعوى قضائية ضد “ميري ريجيف” وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية بسبب إلغاء المباراة بموجب “القانون الجديد”.

وقد أعلن معارضون أن ميري ريجيف أنه يجب أن تتحمل اللوم حيث أنها دفعت لإقامة مباراة ودية في القدس بدلاً من إقامتها في حيفا، بما في ذلك العمل على تخصيص تمويل من الحكومة الإسرائيلية من أجل تلك الخطوة.

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