إلغاء تأشيرة الدخول إلى الإمارات بشكل نهائي لأبناء جنسيتين عربيتين

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات بصورة نهائية لأبناء جنسيتين عربيتين، وهما الوافدين السوريين واليمنيين خلال دخولهم إلى دولة الإمارات مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بظروفهم السياسية والأمنية التي توجد في بلادهم في هذه الأيام بسبب الحروب التي بدأت وكثرت في الأعوام الأخيرة.

حيث تهتم الإمارات العربية بتقديم كافة الخدمات للفئات الوافدة إليها من جميع الجنسيات، وتهدف دائما لتصبح الأولى في الصدارة من بين كافة البلاد حيث أنها الأكثر تيسيرا على المواطنين والوافدين من مختلف المجالات.

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ولقد جاء هذا القرار بناء على رغبة المواطنين من أبناء سوريا واليمن الذين يطمحون في الفرار من أوطانهم للخلاص من الظروف المضنية التي يمرون بها في الوقت الحالية، وقد عبر أبناء سوريا واليمن عن سرورهم بهذا القرار آملين في سرعة العمل عليه والبت فيه بصورة سريعة، وذلك تزامنا مع كثرة الأحزاب الارهابية في أوطانهم.