تعرف علي شروط حصول المرأة على رخصة القيادة في السعودية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن شروط استخراج رخصة القيادة للمرأة السعودية من أجل الاستعداد لتطبيق قرار السماح للمرأة “بقيادة السيارة”.

شروط استخراج رخصة القيادة للمرأة السعودية

وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أن الشروط تتمثل في التالي أن تتم المرأة السعودية سن الثامنة عشر عاماً من أجل حصولها على رخصة قيادة خاصة، وأن تحصل المرأة السعودية البالغة من السن عشرين عاماً على رخصة للقيادة العامة.

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ومن الشروط أيضا اجتياز “الكشف الطبي، والاختبار النظري” هذا من الناحية الطبية، مع استكمال ساعات محددة في التدريب في مدارس تعليم قيادة السيارات.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية بحسب ما جاء على حسابها الرسمي عبر “تويتر” أن ما جاء في الأمر الملكي كان واضحاً بخصوص تطبيق نظام المرور للإناث والذكور على حد سواء، لذلك سوف يتم التعامل تبعاً لهذا النظام دون أي استثناءات.

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