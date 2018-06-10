صحيفة سعودية تعلن عن انتحار معتمر فرنسي في الحرم المكي

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أعلنت صحيفة سعودية عن انتحار معتمر فرنسي يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً داخل الحرم المكي الشريف مساء أمس الجمعة، وقد أعلنت الصحيفة السعودية أن المعتمر الفرنسي قد ألقى بنفسه من سطح المسعى إلى “صحن الطواف” وقد سقط قتيلاً خلف المقام، وقد أضافت الصحيفة أن التحقيقات مازالت جارية إلى الوقت الراهن من أجل معرفة أسباب الحادث.

وقد قامت بنشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو والتي قد تم توثيقها لحظة انتحار المعتمر الفرنسي المنتحر، وقد تم نقله إلى “مستشفى أجياد” من داخل الحرم المكي، وتبعاً للمعلومات التي قد تم الإعلان عنها والتي تفيد أن المنتحر الفرنسي لم يتم الكشف عن هويته إلى الوقت الراهن.

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تصريحات المتحدث الإعلامي بشرطة مكة عن الحادث

وقد أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة “أنه في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة مساء أمس الجمعة باشر رجال الأمن السعودية حادث انتحار حيث أقدم أحد المعتمرين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأراضي، وقد أسفر الحادث عن سقط المعتمر قتيلاً فور سقوطه”.

وقد أضاف المتحدث الإعلامي “انه قد تم نقله إلى المستشفى، وجاري العمل على استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية والأمنية من أجل معرفة أسباب الحادث على الرغم من قيام المعتمر الفرنسي بالقفز رغم وجود سياج حديدي من أجل الحماية محيط بكامل السطح”.