ممثل حماس ببيروت يؤكد على تمسك الحركة بالمصالحة الفلسطينية

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أعلن ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في الدولة اللبنانية “على بركة” اليوم الأربعاء قائلاً “أن حركة حماس متمسكة بالمصالحة الفلسطينية، وتعمل من أجل إنجاحها”.

وجاءت تلك التصريحات أثناء لقاء “على بركة” بعدد من الصحفيين بعد لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق “تمام سلام” في مسكنة القائمة في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وقد أعلن ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس قائلاً “تشاورنا مع سلام في أخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وخصوصاً بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة”.

وأضاف قائلاً “أطلعت سلام على تطورات مسيرات العودة المتواصلة في قطاع غزة ضد الاحتلال الصهيوني، التي تؤكد التمسك بحق العودة ورفض صفقة القرن الأمريكية، وضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة”.

كما أكد علي بركة على أن حركة المقاومة الإسلامية حماس متمسكة بالمصالحة الفلسطينية وحريصة على الوحدة الوطنية، وتعمل من أجل إنجاح تلك المصالحة السياسية، وأضاف قائلاً “ونحن دائما سنقف إلى جانب لبنان في مواجهة أي مخاطر خارجية”.

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