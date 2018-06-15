الأردن تعلن سحب سفيرها لدى إيران.. تعرف علي السبب

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أعلنت الأردن عن سحب ممثلها الدبلوماسي لدى إيران “عبدالله سليمان أبو رمان” اليوم الجمعة من العاصمة الإيرانية طهران إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية في العاصمة عمان.

وقد أعلنت مصادر مطلعة على القناة العربية “إن تلك الخطوة جاءت بناء على قرار صادر من قبل مجلس الوزراء الأردني”، وأضاف “ليس هناك نية لتسمية سفير أردني آخر في العاصمة الإيرانية طهران في الوقت الراهن، ونجدد بأن موقف الدولة الأردنية ثابت تجاه السياسات الإيرانية المتضمنة تدخلها في شؤون دول المنطقة”.

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وقد شددت المصادر على حرص المملكة الأردنية على أمن دول المنطقة العربية وخصوصاً أمن المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف قائلاً “أن أمن المملكة العربية السعودية من أمننا، ونحرص على عمقنا الخليجي والعربي”.

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