الجيش الليبي يعلن تدمير مخزن أسلحة للإرهابيين في راس لانوف

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صرحت “غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى” التابعة إلى الجيش الوطني الليبي أن “طائرات عمودية” قد قامت بتدمير مخزن مليء بالأسلحة والذخيرة في منطقة راس لانوف القائم وسط الدولة الليبية.

وقد أكدت غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى عن شن “مقاتلات سلاح جوية” العديد من الغارات على تجمعات ومواقع للجماعات الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية القائمة في راس لانوف حتى مشارف مدينة سرت.

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وقد دعت الغرفة جميع المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة بعدم الاقتراب من المواقع الإرهابية وموقع المعدات والذخيرة والأسلحة.

وقد أعلن مصدر عسكري في الدولة الليبية عن تمويل “الدوحة” الموجه إلى الجماعات الإرهابية من أجل حرق الحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي داخل الدولة الليبية.

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