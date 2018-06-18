قرار عاجل من السعودية لكافة المقيمين بخصوص الزيارات العائلية

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن عدد من القرارات الخاصة بالمقيمين على أراضيها ، من المعلوم أن السعودية تحتوي على أعداد كثيرة من الوافدين، من مختلف بلدان العالم، وقد أعلنت عن مجموعة من القرارات في الآونة الأخيرة.

حيث صرحت للوافدين بزيارات مؤقتة من قبل ذويهم، وأعلنت السعودية عن القرار الجديد الخاص باستقدام الزيارات العائلية المؤقتة، وكان القرار يخص أقارب الدرجة الأولى التي تشتمل على الأب والأم والزوجة والأبناء لمرة واحدة فقط، وبناء على هذا القرار كانت التأشيرة الخاصة بهذه الزيارة صالحة لمدة ستون يوما من توقيت صدور التأشيرة، عبر موقع أبشر وزارة الداخلية.

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خبر سار للمقيمين في المملكة

خبر سار من قبل الجوازات بالمملكة العربية السعودية، إذ اصبح باستطاعة المقيمين إصدار التأشيرة العائلية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى استمرارية تأشيرة الذهاب والعودة مدة شهرين من تاريخ صدورها ويجب ترك المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

طريقة التقديم على الزيارة المؤقتة عبر موقع أبشر وزارة الداخلية:

يوجد الكثر من الأفراد الذين يودون الإطلاع على طرق التقديم على الزيارة المؤقتة من الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارة عائلية مؤقتة او من يرغبون بالقيام بالحج أو العمرة، أو فيما يخص استقدام العمالة وغيرها، والخطوات التى يجب اتباعها تتمثل في الآتي:

الدخول عبر بوابة وزارة الداخلية الخاصة بالمملكة السعودية موقع أبشر، والتقصي عن كيفية عمل تأشيرة الزيارة المؤقتة مدة أربعة شهور، والتى يبلغ سعرها 300 ريال سعودي.

طريقة التقديم على تأشيرة زيارة مؤقتة عبر موقع أبشر:

عقب الولوج لموقع وزارة الداخلية بالمملكة “أبشر” يلزم تسجيل بياناتك الخاصة، للحصول على التأشيرة في أبشر، بعدها يجب سداد الرسوم الخاصة بعمل الزيارة المؤقتة، ومن ثم يجب الإنتظار مدة خمسة أيام، وبعدها يتمكن الشخص من الدخول إلى الموقع مرة أخري لمتابعة الطلب.

وبعد قبول الطلب يمكن للمتقدم الذهاب إلى السفارة، من أجل أخذ تصريح الزيارة بشكل رسمي، وتلك هي الطريقة الأمثل للحصول على التأشيرة، جدير بالذكر أن موقع ابشر يتيح هذه الخدمات للتيسير على المواطنين وتخفيف العناء والمشقة عنهم وأيضا توفير الوقت والجهد.