سماع دوي صافرات انذار في المستوطنات الإسرائيلية

منذ 1 ساعة شئون عربية
سماع دوي صافرات انذار في المستوطنات الإسرائيلية
قطاع غزة

أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “جيروزاليم بوست” في نبأ عاجل تم نشره منذ وقت قليل عن سماع دوى صافرات الإنذار التي قد انطلقت في مستوطنات إسرائيلية قائمة بالقرب من “قطاع غزة”.

وقد أشارت الصحيفة الإسرائيلية أن قوات الطيران الإسرائيلية قد قامت بشن العديد من الغارات الجوية التي بلغ عددها خمس غارات جوية على مناطق متفرقة في “قطاع غزة”، منها غارتان جويتان في موقع بدر، وغارة أخرى على موقع السفينة القائم في شمال غرب مدينة غزة.

كما أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن إلى الوقت الراهن عن وقوع أي إصابات بين المواطنين في قطاع غزة.

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