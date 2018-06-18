سماع دوي صافرات انذار في المستوطنات الإسرائيلية

Advertisements

أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “جيروزاليم بوست” في نبأ عاجل تم نشره منذ وقت قليل عن سماع دوى صافرات الإنذار التي قد انطلقت في مستوطنات إسرائيلية قائمة بالقرب من “قطاع غزة”.

وقد أشارت الصحيفة الإسرائيلية أن قوات الطيران الإسرائيلية قد قامت بشن العديد من الغارات الجوية التي بلغ عددها خمس غارات جوية على مناطق متفرقة في “قطاع غزة”، منها غارتان جويتان في موقع بدر، وغارة أخرى على موقع السفينة القائم في شمال غرب مدينة غزة.

Advertisements

كما أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن إلى الوقت الراهن عن وقوع أي إصابات بين المواطنين في قطاع غزة.

أقرا المزيد مليشيات الحوثي تستخدم مدنيين بلدة منظر كدروع بشرية