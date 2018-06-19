الأمم المتحدة تحذر من «حرب وشيكة» في غزة

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حذرت الأمم المتحدة ، على لسان أمينها أنطونيو جوتيريس ، اليوم الثلاثاء ، من « حرب وشيكة » في قطاع غزة ، وأعربت في الوقت ذاته ، عن صدمتها إزاء عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين ، بالرصاص الحي ، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي ، خلال تظاهرات فلسطينية ، قرب الحدود. بين قطاع غزة ودولة الاحتلال ، وذلك بحسب تقرير ، حصلت عليه وكالة « فرانس برس » الإخبارية .

الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، قال أمام مجلس الأمن : « أدين بشكل قاطع ، خطوات جميع الأطراف ، التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الخطير والهش ” .

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وخلال الأسبوع الماضي ، تلقى مجلس الأمن ، قبل اجتماع سوف يعقده اليوم الثلاثاء ، تقريرا بشأن الأزمة « الإسرائيلية – الفلسطينية » ، وتشكّل أعمال العنف في قطاع غزة ، أخطر تصعيد بين إسرائيل وحركة حماس ، منذ حرب العام 2014 ، وحذر جوتيريش : « هذا الأمر تحذير للجميع ، بأن الأوضاع على شفير حرب » .

وزاد الأمين العام للأمم المتحدة : « أنا مصدوم لعدد الوفيات والجرحى ، في صفوف الفلسطينيين ، الناجمة عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي ، للرصاص الحي ، منذ بدء التظاهرات ، في 30 مارس المنصرم » .

واستشهد 132 فلسطينيا على الأقل ، على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي ، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ، منذ اندلاع الاحتجاجات ، في أواخر مارس المنصرم ، وبلغت الاحتجاجات ذروتها ، في 14 مايو المنصرم ، حيث استشهد 61 فلسطينيا على الأقل ، في تظاهرات. تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس .

وأمس الإثنين ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إصابة أكثر من 13 ألف فلسطيني ، بينهم نحو 1400 شخص ، أصيبوا بثلاث إلى 5 رصاصات ، معظمها في الأرجل .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة ، في تقريره : « تقع على إسرائيل ، مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، وحماية المدنيين ، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني » ، مضيفا : « قتل قوات الأمن ، للأطفال والصحفيين ، الذين يمكن تمييزهم بسهولة ، فضلا عم قتل طواقم طبية خلال تظاهرة ، هو أمر غير مقبول ” .