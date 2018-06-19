وزير خارجية الإمارات: محاولات فصل القطريين عن محيطهم العربي والخليجي لن تنجح

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قال الدكتور “أنور قرقاش” وزير خارجية الإمارات “أن المحاولات التي تدور داخل الدولة القطرية من أجل فصل المواطن القطري عن محيطه الخليجي والعربي لا يمكن أن تنجح”.

وأشار أن فرحة المواطنين القطريين بالانتصارات التي حققتها “القوات الشرعية” المدعومة من التحالف العربي في دولة اليمن تختلف بطريقة كلية عن موقف حكومة قطر المؤيدة للحوثيين، وهو ما تم وصفه بأنه “حالة انفصام داخل الدولة القطرية”.

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وقد أضاف وزير خارجية الإمارات عبر تغريدة له على حسابه الشخصي اليوم الموافق الثلاثاء عبر موقع “تويتر قائلاً “أن الانفصام في الموقف سوف يبدو واضحاً بين فرحة المواطن القطري لسقوط مطار الحديدة، والهزائم المتلاحقة لحركة تمرد الحوثي وموقف حكومته وإعلامه المؤيد للحوثيين”.

وأكد أنور قرقاش “أن لا يمكن أن ينجح فصل المواطن القطري عن محيطه”، حيث تسعى الحكومة القطرية إلى السيطرة على مواطنيها لفصلهم عن محيطهم الخليجي والعربي، وذلك من خلال فرض بعض من السياسات التي قد تم الإعلان عنها في الدوحة ليتم من خلال تلك السياسات الإعلان عن تكامل قطر بطريقة كلية من الدولة الإيرانية، وأكد على موقف الدوحة الداعم لجماعة أنصار الله الإرهابية القائمة في دولة اليمن.

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