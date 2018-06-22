استخراج تأشيرة زيارة عائلية في السعودية ..خطوات الحصول على تأشيرة والأوراق والشروط المطلوبة

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استخراج تأشيرة زيارة عائلية في السعودية، كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية، ومن هو المصرح له ويمكن أن ندعوه في تأشيرة الأسرة: يمكننا فقط دعوة الأشخاص التاليين في تأشيرة الأسرة السعودية إما للزيارة أو الدائم وهم: الأم ، الأب ، الزوجة ، الأطفال ، الأخوات ، الأم في القانون ، الأب في القانون.

استخراج تأشيرة زيارة عائلية في السعودية

قد لا تكون المملكة العربية السعودية مكانًا للمتعة أو الترفيه للمغتربين الذين يقيمون بمفردهم بعيدًا عن بلدهم. ولكن ممكن للمملكة أن توفر لهم شعور أنهم في موطنهم عن طريق جلب أسرهم سواء في زيارة أو تأشيرة دائمة حسب المهن و الإقامة، التأشيرة الدائمة لها فوائد أكثر من تأشيرة الزيارة ، لأنها لا تعاني من توترات متجددة. إذا كانت تأشيرة الزيارة صالحة لمدة 3 أشهر (90 يومًا) ، فمن الممكن تجديدها مرة أخرى ، أي ما يصل إلى 6 أشهر. ولكن قد يكون التجديد غير ناجح في شهر رمضان والحج نظرا للتزاحم على المملكة في تلك الفترة بسسب أداء مناسك الحج والعمرة.

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الأوراق المطلوبة

المهن المنتفعة فقط تنطبق على تطبيق تأشيرة الأسرة. إذا لم تمتلك مهنة اطلب من الكفيل تغيير مهنتك لاستفادتك.

تأشيرة سارية للمقيم / مقيم المملكة العربية السعودية نسخة جواز السفر نسخ جوازات سفر أفراد الأسرة الذين تدعوهم.

طريقة ملء طلب عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

أنت كفيل أفراد العائلة الذين تدعوهم للحصول على تأشيرة عائلية، لذا ضع اسمك مكان الكفيل بينما تملأ الاستمارة الإلكترونية.

زيارة وزارة الشؤون الخارجية، اختر اللغة لغك كلغة في أعلى اليمين. انقر على الأفراد ، واختيار المقيمين. حدد الشخص الذي تبحث عنه، اختر 90 يومًا لتأشيرة الزيارة. املأ النموذج وقدم. خذ طبعة منه.

التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة للعائلة عبر الإنترنت:

أرسل طلبك إلى غرفة التجارة:

قم بتوقيع ووضع التاريخ على التطبيق المطبوع. خذ توقيع وختم الراعي الخاص بك على التطبيق المطبوع. زيارة غرفة التجارة لمدينتك حيث يتم تسجيل صاحب العمل الخاص بك. دفع رسوم طلب التأشيرة ما يقرب من 30 ريال إلى غرفة التجارة. بعد التقديم ، سوف تتلقى نسخة مطبوعة من غرفة التجارة.

التحقق من حالة الطلب الخاص بك على الانترنت :

قد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أكثر لمعالجة تأشيرة دخول العائلة. يمكنك متابعة طلبك والتحقق من وضعك كل يوم وذلك بإتباع الآتي:

اذهب إلى موقع وزارة الخارجية اختر التطبيق المقدم إلى mofa أدخل رقم الطلب ورقم الإقامة ورمز الصورة. انقر فوق الاستفسار.

أرسل طلبك المعتمد إلى السفارة السعودية:

بمجرد حصولك على تأشيرة عائلتك ، أرسل نسخة من طلبك أو رقم طلبك إلى أحد أفراد عائلتك واجعلهم يتصلون بأقرب وكيل للسفارة السعودية في بلدك.

المستندات المطلوبة لهذه العملية هي جواز السفر الأصلي لمقدم طلب التأشيرة ، نسخة الإقامة الخاصة بك ، نسخة جواز السفر الخاص بك ، 4 صور فوتوغرافية بحجم جواز السفر.

للأخت المتزوجة:

خطاب تفويض من الزوج

للأم في القانون أو الأب في القانون:

شهادة الزواج ونسخة من جواز السفر والإقامة من زوجتك.

ماذا لو تم رفض طلبك

هذا أمر شائع في بعض الأحيان قد ترفض طلب التأشيرة ، لا تهتم ، قم بإعادة الطلب مرارا وتكرارا حتى تنجح. في بعض الأحيان قد تقبل 4 مرة ، وأحيانا قد تقبل لأول مرة فقط. لذلك لا تفقد الأمل.

تأشيرة الزيارة:

بمجرد الموافقة على التأشيرة يكون لدى السفارة السعودية ثلاثة أشهر من الوقت للختم ، بمجرد ختم التأشيرة ، يجب أن يسافر مقدم الطلب في غضون 3 أشهر وإلا ستنتهي صلاحية التأشيرة.

تمديد زيارة العائلة:

إذا تم إصدار التأشيرة لمدة 90 يومًا ، فيمكنك تمديدها لمدة مرة واحدة أخرى. إذا تم إصدار التأشيرة لمدة 30 يومًا ، فيمكنك تمديدها 5 مرات أخرى. لعملية مفصلة من التجديد اتبع هذه المادة “تمديد تأشيرة زيارة الأسرة”.

بعد انتهاء مدة التأشيرة تصبح غير قانونية ، ولأنك أنت الراعي لعائلتك فأنت المسؤول الوحيد عن ذلك، لذلك يتم فرض غرامة مالية قدرها 25،000 ريال سعودي على من لم يغادر فور انتهاء صلاحية التأشيرة، حتى عند الإقامة لمدة يوم واحد إضافي.