نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر و رابط الاستعلام عن النتائج وموعد اختبار الدور الثاني

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نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر يمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط المتوفر في هذا المقال، هذا وقد اقترب موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في الدولة القطرية تبعاً لما تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وقد أعلنت الوزارة في تصريحات رسمية قد تم نشرها عنها أن نتائج المرحلة الثانوية العامة للدور الأول سوف تظهر بعد “عيد الفطر المبارك” وذلك عبر الموقع الرسمي edu.gov.qa، وينتظر جميع طلاب المرحلة الثانوية في قطر بكل شغف ظهور النتيجة، حيث ننشر لكم رابط نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر.

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نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر

نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر ، ومتابعة أخبار النتيجة، حيث أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية عن إمكانية متابعة نتيجة المرحلة الثانوية من خلال:

وقد أدى امتحانات الثانوية العامة في الدور الأول لعام 2017/ 2018 عدد عشرة آلاف ومائتان وأربعون طالبة وطالب قطري، وتم تقسيم طلاب الثانوية على تسعة وخمسين لجنة فرعية للاختبارات، ومنها سبعة وعشرين لجنة للبنات، واثنين وثلاثين لجنة للبنين.

متابعة نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر

وقد تم الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة القطرية للفصل الدراسي الثاني للدور الأول في يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر يونيو لعام 2018 باختبار مادة الأحياء، وقد أعلن الموقع الرسمي للوزارة أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بقطر سوف تبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو إلى الثاني من شهر يوليو لعام 2018، كما ستكون تلك الاختبارات للصف الأول الابتدائي إلى الصف التاسع نهاري، وكذلك لتعليم الكبار.

وقد أعلن وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي أن “العديد من المصححين في كنترولات الثانوية العامة من أجل ضمان سير عملية الصحيح بشكل نجاح”، وأضاف أن عملية الاختبارات قد مرت بكل هدوء دون أي مشاكل.

وأكد وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أنه يتابع بشكل دائم ومستمر عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة حيث تبدأ عملية التصحيح من تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى تمام الساعة الواحدة صباحاً بشكل دائم ويومي، وأضاف قائلاً “على أقل تقدير ننتظر أربعة وعشرين ساعة للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في قطر لعام 2018”.

نتائج الثانوية القطرية 2018 الدور الأول ستظهر في الفترة ما بين 25 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو، حيث يمكنكم وقتها الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الذي قمنا بتوفيره لكم في هذا المقال، مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح.

لا تزال عمليات رصد وتصحيح الدرجات مستمرة حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن النتيجة، وسنقدم لكم من خلال هذا التقرير متابعة مستمرة لأخبار النتائج، تابعونا.

لازلنا في انتظار إعلان نتائج الثانوية العامة القطرية حتى الآن، حيث لم يتم الإعلان عن النتائج بعد، وسنوفر لكم من خلال هذا المقال متابعة مستمرة لكل ما هو جديد، تابعونا.

ظهرت نتائج الثانوية العامة 2018 في قطر، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط الذي قمنا بتوفيره لكم في هذا المقال، مع تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح.