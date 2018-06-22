الجامعة العربية تناقش إمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم خطة التنمية المستدامة

منذ 21 دقيقة شئون عربية
الجامعة العربية تناقش إمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم خطة التنمية المستدامة
أحمد أبوالغيط

التقى السفير أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، مع الدكتور محمود محيي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي ، حيث ناقش الطرفان خلال اجتماعهما ، إمكانية مساهمة المؤسسة الدولية ، في دعم عمليات التنمية ، في المنطقة العربية .

وفي بيان صحفي عنها ، أوضحت جامعة الدول العربية ، أن اللقاء بين أبو الغيط ومحيي الدين ، تناول كیفیة تطویر التعاون ، بین جامعة الدول العربية ، والبنك الدولي ، وذلك في إطار تفعیل مذكرة التفاھم الموقعة بینھما ، خاصة في المجالات المرتبطة. بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة 2030 ، والتي تمثل أولویة خاصة للدول العربیة ، مثل « الرعایة الصحیة ، تطویر التعلیم ، وتوفیر موارد المیاه » .

ووفقا لما ذكرته ، وكالة الأنباء الكويتية « كونا » ، أكد السفير أحمد أبو الغيط ، خلال اللقاء ، أھمیة البناء على الخطوات ، التي اتخذھا الطرفان ، في السنوات الأخیرة ، بشأن تدعیم التعاون بینھما ، بما من شأنه. الاستفادة من قدرات وخبرات البنك الدولي ، في تعزیز عملیات التنمیة المستدامة ، في الدول العربیة ، خاصة تلك الدول ، التي عانت في السنوات الأخیرة ، من النزاعات المسلحة .

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، عن تطلعه لمشاركة البنك الدولي ، بشكل فعال ، في « الأسبوع العربي الثاني للتنمیة المستدامة » ، الذي تحضر الجامعة حالیا لعقده ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن مساھمة البنك ، في فعالیات الأسبوع الأول ، الذي عقد في العام الماضي ، كانت ذات « مردود إيجابي ملموس » .

من جانبه ، قال الدكتور محمود محيي الدين ، إن البنك الدولي ، يضع في أولوياته ، تطویر التعاون مع جامعة الدول العربیة ، إضافة إلى دعم عملیات التنمیة ، في مختلف الدول العربیة ، اتساقا مع أھداف « أجندة التنمیة 2030 » .

وخلال اللقاء ، استعرض النائب الأول لرئيس البنك الدولي ، أبعاد الخطة التي أعلنها مؤخرا ، رئیس البنك الدولي ، جیم یونج كیم ، بشأن تطویر رأس المال البشري ، حيث تتضمن الخطة ، تطویر المؤشرات التنمویة ، المرتبطة بالعنصر البشري بشكل مباشر ، في المجتمعات المختلفة .