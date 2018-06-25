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قائمة المخالفات المرورية بالمملكة، من المعلوم ان التجاوزات المرورية من أشد أنواع المخالفات وتستوجب عقوبات رادعة ويجب عدم التهاون معها بأى شكل من الأشكال، لأنها فقط لا تحدث الضرر لمرتكب المخالفة، ولكنها تتسبب في أضرار بالغة للآخرين، ربما تصل إلى إزهاق أرواحهم، إضافة إلى إهدار المال العام وممتلكات الدولة والتى تخص الشعب السعودي كافة.

قائمة التجاوزات والمخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية

انتهاكات الفئة الأولى ، التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن:

عقوبات مثل هذه المخالفات: (غرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو إبقاء السيارة قيد الاحتجاز بالاضافة الي الغرامة). هذه الانتهاكات هي:

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قيادة مركبة بدون رخصة قيادة.

قيادة مركبة بدون لوحات (ستظل السيارة في الحجز حتى تسوية المخالفة).

قيادة مركبة بدون لوحة خلفية (ستظل السيارة في الحجز حتى تسوية المخالفة)

استخدام لوحات التسجيل المزورة (سيتم أخذ السيارة في الحجز حتى إزالة المخالفة).

استخدام لوحات غير قانونية (سيتم الاحتفاظ السيارة في الحجز حتى تسوية المخالفة).

تثبيت المعدات على السيارة مثل تلك المستخدمة في المركبات الرسمية والطارئة (سيتم الاحتفاظ السيارة في الحجز .

تثبيت المعدات على السيارة مثل تلك المستخدمة في المركبات الرسمية والطارئة (سيتم الاحتفاظ السيارة في الحجز حتى يتم تسوية المخالفة).

إخفاء أو محاولة إخفاء المظاهر الخاصة للمركبة أو تعتيمها (ستظل السيارة في الحجز حتى تتم تسوية المخالفة).

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الدواء الذي تم التحذير منه بعدم القيادة إذا تم أخذه.

لا تتوقف عند تشغيل إشارة المرور الحمراء.

القيادة في الاتجاه المعاكس.

التحرك بسرعة ، بتهور بين السيارات على الطرق العامة.

تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 25 كيلو متر / ساعة.

تخطي المركبات في المنحنيات والصعود (ق).

التوقف على السكك الحديدية.

كشف ، untying الأحمال المنقولة.

القيام بأعمال الطرق قبل إخطار الجهات المعنية.

عدم الحجج توقف تمامًا عند إشارة التوقف.

لا تتوقف عند أولوية الإشارة في المقدمة إذا كانت هناك مركبات تتحرك على طريق ذات أولوية.

عدم إعطاء الأولوية للسيارات التي تتحرك على الجانبم الأيمن — تصل إلى التقاطع حيث توجد أولويات حركة متساوية ، عندما لا تكون هناك إشارات ذات أولوية.

عدم إعطاء أولوية للحركة للمركبات على الطريق الرئيسي إذا لم تكن هناك إشارات ذات أولوية.

انتهاك إشارات المرور من شرطة المرور أثناء تنظيم حركة المرور وعدم إعطاء إشارات يده أولوية لأضواء المرور.

عدم السماح بأية حركة حركية للمركبات في دوار من قبل المركبات خارجها في غياب إشارات ضوئية أو شرطي مرور يقوم بتنظيم حركة المرور.

تعريض الأرواح للخطر عن طريق قيادة مركبة دون فترات راحة أو معدات ضرورية (ستظل السيارة في الحجز حتى تسوية المخالفة).

لا تستخدم الأضواء اللازمة في الليل أو أثناء القيادة في ظروف الطقس السيئة.

قيادة مركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة.

الفئة الثانية الانتهاكات والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن:

عقوبات مثل هذه المخالفات: (غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال ، أو إبقاء السيارة قيد الاحتجاز زائد الغرامة). هذه الانتهاكات هي:

إجراء تعديلات إضافية على جسم السيارة دون اتباع الإجراءات السليمة (سيتم الاحتفاظ بالمركبة في الحجز حتى تسوية المخالفة).

قيادة مركبات الأشغال العامة (الصناعية أو الإنشائية أو الزراعية) على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتفادي آثارها السلبية (ستظل السيارة في الحجز حتى يتم تسوية المخالفة).

قيادة مركبة تلوث البيئة على الطرق العامة (ستظل السيارة في الحجز حتى تتم تسوية المخالفة).

تجاوز حدود السرعة بما لا يزيد عن 25 كيلو متر / ساعة.

العبث مع علامات تنظيم حركة المرور.

لا تتوقف عند نقاط التفتيش عندما يكون هناك علامة نقطة تفتيش.

عدم الالتزام بلوائح المرور في تقاطعات الطرق.

استخدام السيارة لأغراض غير مشروعة.

تحمل الركاب الذين يزيد عددهم عن العدد المنصوص عليه في الترخيص.

ركاب المقاعد في المركبة في أماكن غير تلك المحددة لهم.

رفض تقديم أوراق تعريف السائق أو المركبة عند طلب الأشخاص المصرح لهم بذلك.

عدم الامتثال للحدود المفروضة على الطرق الممرات.

ترك الأشياء على الطرق العامة التي تعرض السلامة العامة للخطر.

عدم إعطاء أولوية للحركة بالنسبة لكبار الشخصيات أو سيارات الطوارئ.

تخطي الحافلات المدرسية عندما تتوقف عند التحميل أو التفريغ.

الفئة الثالثة الانتهاكات والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن:

عقوبات مثل هذه المخالفات: (غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال). هذه الانتهاكات هي:

عدم تجهيز المقطورات كما هو مطلوب بموجب اللوائح.

عدم تقديم سيارة للتفتيش الفني الدوري.

قواعد منتهِكة باستخدام أضواء قوية.

عدم اتباع الاحتياطات اللازمة عند وقوف السيارات على الطرق العامة في حالات الطوارئ.

وضع الحانات داخل السيارة التي تمنع رؤية السائق.

القيادة بدون حمل رخصة القيادة أو رخصة تسجيل المركبة.

ترك المركبة على طريق منحدر دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

مخالفة قواعد القيادة على الطرق.

عدم الاحتفاظ برقم لوحات السيارة.

عدم الانتهاء من نقل ملكية السيارة.

عدم الانتهاء من نطاق استخدام المركبات.

عدم ارتداء أحزمة الأمان.

مقاعد السلامة غير المستخدمة للأطفال.

تحدي قواعد الأولوية.

تجاوز الحدود الزمنية المحددة لتصدير سيارة معدة للتصدير.

استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة.

إساءة استخدام بوق السيارة.

عدم ارتداء خوذة عند ركوب دراجة نارية.

القيادة داخل الممرات غير المخصصة للقيادة.

الفئة الرابعة : الانتهاكات والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن:

عقوبات مثل هذه المخالفات (غرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريال). هذه الانتهاكات هي:

استخدام الأجهزة غير المصرح بها داخل السيارة أو تثبيت الشعارات أو الملصقات المخالفة للأخلاق العامة.

ترك المركبات على الطرق العامة في مناطق غير مصرح بها دون داع.

رمي أي أشياء خارج السيارة أثناء تحركها.

قيادة مركبة بدون أرقام اللوحة الأمامية.

الخروج أو ركوب السيارة أثناء تحركها.

عدم التزام المشاة بإشارات محددة لهم.

تباطؤ القيادة بطريقة تعوق التدفق السلس لحركة المرور.

وقوف السيارات في الأماكن المحددة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في حين أنك لست من الفئة.

عدم التركيز على الطريق أثناء القيادة.

عدم وجود بوليصة تأمين.

نظام مخالفات المرور بالسعودية:

إذا بلغ عدد النقاط المسجلة عليه (24) نقطة ، يتم إلغاء رخصة القيادة على النحو التالي:

إذا حصل المخالف (24) نقطة لأول مرة خلال سنة هجرية واحدة ، يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.

إذا حصل المخالف (24) نقطة للمرة الثانية خلال سنة هجرية واحدة ، يتم سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر.

إذا حصل المخالف (24) نقطة للمرة الثالثة خلال سنة هجرية واحدة ، يتم سحب رخصة القيادة لمدة سنة واحدة.

إذا بلغ المخالف (24) نقطة للمرة الرابعة خلال سنة هجرية واحدة ، يتم إلغاء رخصة القيادة.