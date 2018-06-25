نتائج مكافحة المخدرات 1439 عبر موقع أبشر للتوظيف jobs.moi.gov.sa .. استعلم أسماء المقبولين بالوظائف الآن

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نتائج مكافحة المخدرات 1439 عبر موقع أبشر للتوظيف نقدمها لكم اليوم عبر موقع مصر 365، حيث أعلنت المديرية العامة عن أرقام المقبولين بالوظائف الخالية أمس الأحد، وقد تقدمت المديرية العامة إلى المقبولين بضرورة التوجه إلى مقر مبنى التخطيط والتطوير في مدينة الرياض بالسعودية وذلك للقيام بمراجعة لجنة القبول والتسجيل، مضيفة أن إجراءات المراجعة ستبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا.

وننشر لكم من خلال موقعنا رابط موقع أبشر للاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1439 ومعرفة أسماء المقبولين في الوظائف الخالية من المتقدمين، وكذلك الإطلاع على موعد المراجعة والأوراق المطلوبة أثناء المراجعة، تابعونا.

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نتائج مكافحة المخدرات 1439

نتائج مكافحة المخدرات 1439 يمكنكم الآن الاستعلام عنها من خلال:

الدخول على موقع أبشر لاستعلام نتائج مكافحة المخدرات 1439

ملء البيانات المطلوبة كما بالصورة.

الضغط على الإطلاع على النتائج.

هذا وقد سبق أن قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة للمملكة العربية السعودية في يوم 10/8/1439 بالإعلان عن مجموعة من الوظائف الخالية لديها في مختلف الرتب “عريف وجندي وجندي أول”، هذا واستقبلت طلبات المتقدمين وفقا لمجموعة من الشروط التي سبق وأشارت إليها خلال الإعلان، منها أن يكون المتقدم لائق بدنيًا لآداء تلك الخدمة وألا يكون قد سبق تسجيله في واحدة من الوظائف الحكومية الأخرى، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى التي سبق وتم توضيحها.

الأوراق المطلوبة أثناء المراجعة

هذا وقد قامت بوابة أبشر بالإعلان عن الأوراق والمستندات التي يجب أن يقوم المتقدم بإحضارها خلال المراجعة، مضيفة أن أرقام الفائزين التي تم الإعلان عنها هي أرقام مبدئية، وستقوم البوابة بالإعلان عن الأسماء النهائية للمقبولين بعد إتمام مرحلة المراجعة، هذا ونوفر لكم أيضًا المستندات والأوراق التي يجب أن يصطحبها المتقدم خلال مرحلة المراجعة، والمستندات هي:

أصل البطاقة الشخصية وعدد 2 صور. صورة شخصية للمتقدم “مقاس 4*6، ملونة، خلفية بيضاء” ويجب كتابة الاسم ورقم الطلب على ظهر الصورة. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها “الأصل”. في حالة المتقدمين على وظائف جندي وجندي أول، يجب احضار شهادة قياس “نتائج القدرات العامة”. 2 صورة من سجل الأسرة والأصل “مع توضيح اسم الوالدة”. سجل الأسرة للمتزوج. المستندات السابقة يجب أن تكون مصحوبة بصورة الصفحة الموضح بها الموعد الخاص بالمراجعة. يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول الأوراق المطلوبة من خلال الدخول هنا.