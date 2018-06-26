خادم الحرمين يهنئ أردوغان على فوزه في انتخابات الرئاسة

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أعلن الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين عن تهانيه للرئيس التركي “رجب الطيب اردوغان” على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية، وفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية.

وقد أجرى ملك السعودية اتصال هاتفي إلى الرئيس التركي، أعرب فيه عن تهانيه لفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

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كما عبر الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” عن تمنياته إلى الرئيس التركي بالتوفيق له وللدولة التركية، وتمنى لشعبها دوام الازدهار والتقدم، وقد أعلن الرئيس التركي عن شكره لتهنئة خادم الحرمين الشريفين ومشاعره النبيلة تجاه الدولة التركية وشعبها.

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