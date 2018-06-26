القوات الجوية الإسرائيلية تستهدف مستودعات لحزب الله بدمشق

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أعلنت وسائل الإعلام السورية أن صاروخين إسرائيليين قد سقطا في محيط مطار دمشق الدولي، فيما أعلنت مصادر أن العملية العسكرية الإسرائيلية قد استهدفت مستودعات خاصة بحزب الله.

وقد سمع دوي انفجارات في أطراف العاصمة السورية دمشق، وقد تم الإعلان أن تلك الأصوات من المرجح أن تكون ناتجة عن الغارات الجوية العسكرية التابعة للطيران الإسرائيلي على مواقع للميليشيات الإيرانية والنظام السورية القائمة بالقرب من مطار دمشق الدولي.

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وقد أعلن “رامي عبدالرحمن” مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الصاروخين الإسرائيليين قد استهدفا مستودعات أسلحة خاصة لحزب الله اللبناني بالقرب من مطار دمشق الدولي، وأضاف أن القصف الجوي لم يسفر عن انفجارات ضخمة.

ويجدر هنا الإشارة أنه منذ بداية النزاع السياسي داخل الأراضي السورية، خلال عام 2011 قامت الدولة الإسرائيلية بالعديد من العمليات العسكرية والتي استهدفت مواقع عسكرية للجيش السوري، ومواقع أخرى لحزب الله في الأراضي السورية بالقرب من مطار دمشق الدولي.

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