المندوب الأممي لسوريا يطالب المنظمة بالاعتراف بفشلها في حماية السوريين

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قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة ، بشار الجعفري ، مساء أمس الإثنين ، إن المنظمة الأممية ، عليها الاعتراف ، بفشلها في حماية السوريين ، وعليها كذلك ، إدراج مفهوم « المسؤولية عن الحماية » ، ضمن جدول أعمال الجمعية العامة ، لتحقيق التوافق على الفكرة ، ومضمونها ، فضلا عن ضوابط ومبادئ منع استغلالها ، لأهداف سياسية ، تتعارض مع مبادئ ومقاصد المنظمة العالمية .

وخلال جلسة مجلس الأمن ، التي عقدت مساء أمس الإثنين ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، قال إبراهيم الجعفري : « عدا ذلك ، سوف نكون أمام حالة مذرية ، من النفاق السياسي ، والأخلاقي ، الذى بدأ يأكل مصداقية هذه المنظمة الدولية ، منذ العدوان على العراق وغزوها » .

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وزاد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة : « سوف نكون أطرافا غير مؤهلة أصلا ، للدفاع عن حقوق الإنسان ، في أي مكان من العالم ، لأن هذه الدول ، تستغل ملفات إنسانية ، لتبرير تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى ، وشرعنة العدوان العسكري ، على هذه الدول » .

وأجاب إبراهيم الجعفري ، ردا على بيانات ممثلى بعض الدول ، بشأن ما يسمى بآلية « IIIM » ، قائلا : « المسؤوليات القانونية والمبادئ الأخلاقية ، لا تتجزأ ، وإلا سوف تصبح نفاقا ، وكذلك ، فإن ما بني على باطل ، فهو باطل ، وسوف يبقى باطلا ، وأذكركم أن هذه الآلية غير الشرعية ، نشأت بقرار غير توافقي للجمعية العامة ، ونتيجة عملية وإجراءات غير قانونية ، شابها البطلان ، بسبب تجاوز الجمعية العامة لولايتها ، وتعديها الصارخ على صلاحيات مجلس الأمن ، وذلك استنادًا إلى نص المادة 12 من الميثاق » .

واستطرد المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة ، قائلا إن الجمعية العامة ، أنشأت جهازا شاذا ، ومنحته صلاحيات جنائية ، لا تملكه في الأصل » .