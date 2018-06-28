تابع .. مناقشات داخل أروقة الحكومة ومجلس الشورى في السعودية حول “ولاية الرجل على المرأة”

Advertisements

صرحت “ريما بنت بندر” الأميرة السعودية، والتي ترأس الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة عن رغبتها في أن يتم إحداث تغيير في نظام ولاية الرجل على المرأة.

وقد صرحت الأميرة السعودية لشبكة المعلومات الأمريكية “سي إن إن“، أن المرأة في المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى إذن من الرجل للعمل أو الدراسة أو القيادة، وقد أوضحت أن ثمة مناقشات تجري بين النساء داخل أروقة الحكومة وكذلك في مجلس الشورى حول نظام ولاية الرجل على المرأة.

Advertisements

وأكدت الأميرة “ريما بنت بندر” على أنها لا تعرف المدة الزمنية المتعين أن يتم البت في مسألة ولاية الرجل على المرأة، مؤكدة على وجود تغيير سوف يطرأ بشأن تلك المسألة في القريب العاجل.

أقرا المزيد تعرف علي شروط حصول المرأة على رخصة القيادة في السعودية