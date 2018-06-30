الجيش اليمني يحرز تقدم واسع في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء

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أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم السبت الموافق 30 يونيو عن أحرازه تقدم واسع في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء في وسط الدولة اليمنية، بعد العديد من المعارك العنيفة التي دارت ضد مليشيات حركة تمرد الحوثي.

وقد أعلن الجيش اليمني أنه بمساعدة قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية السياسية في اليمن، فقد سيطرت على موقع المصياد في اليسبل، كما تواصل في الوقت الراهن العديد من المعارك الدامية من أجل التقدم إلى منطقة الوهبية.

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وقد أعلنت بعض من المصادر عن نجاح قوات الجيش اليمني في تنفيذ هجوم مباغت، من أجل تحرير ما بقى من مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية في ميمنة اليسبل على مشارف منطقة الوهبية، هذا بعد أن تم إحكام السيطرة في وقت سابق على منطقة غول الخشب، ومنطقة جبل الخنق، والتي أصبحت مناطق خلفية إلى الجيش اليمني.

كما تمكت قوات الجيش الوطني اليمني خلال الأيام القليلة السابقة من تحرير عدد من المناطق الواسعة في محافظة البيضاء من “جبهة قانية”، والسيطرة على منطقة جبل الخليقة، والتي تعد من أهم المواقع الاستراتيجية التي يتم استخدامها من قبل مليشيات الحوثي في قصف المدنيين بسوق قانية، كما تم السيطرة على منقطة اليسبل أولى مناطق الوهبية.

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