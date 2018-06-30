وزير خارجية الإمارات: أزمة قطر ممتدة ما لم تطرق باب الرياض

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صرح وزير خارجية دولة الإمارات الدكتور “أنور بن محمد قرقاش” قائلاً “يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي، وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية، الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمته المرتبك ممتدة وستطول مالم يعالج سياسته المغرضة ويطرق باب الرياض”.

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حيث أعلن أنور قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الشخصي عبر “تويتر” اليوم السبت، معلقاً على الأزمة القطرية بعد أن لجأت الحكومة القطرية إلى استجداء القوى الغربية المختلفة من أجل إيجاد حل للمقاطعة العربية لها والتي تمت من قبل أربع دول عربية وهي “البحرين، والإمارات، والسعودية، وجمهورية مصر العربية، في الخامس من شهر يونيو لعام 2017.

كما قامت أيضا الدولة القطرية بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية القائمة في لاهاي تدعي وجود مميزات عنصرية تمارس ضد مواطنيها من قبل دولة الإمارات العربية، وقد تم فرض المقاطعة على قطر بسبب دعمها وإيوائهم للجماعات الإرهابية وتداخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

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