هيئة النيابة الإدارية.. تعلن عن موعد ظهور نتيجة كاتب رابع وأعداد المقبولين في المسابقة بجميع المحافظات

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ورد أن السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، قد أعلن مساء يوم أمس السبت، رسميًا إنه من المتوقع ظهور نتيجة مسابقة كاتب رابع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أفصح السيد رئيس الهيئة عن أنه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء السادة المقبولين في مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وسوف يتم الكشف عن جميع الأسماء التي تم قبولها والموافقة عليها من قبل هيئة النيابة المسؤولة عن مسابقة كاتب رابع لشغل الوظيفة المعلن عنها داخل النيابة الإدارية.

نشرت عدد من المواقع الإخبارية، أن المستشار على رزق، قد أكد على أن عدد الأشخاص المقبولين في المسابقة على مستوى الجمهورية قد بلغ حوالي 1200 شخص من المتقدمين، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص المقبولين بهذه الوظيفة ومن انطبقت عليهم الشروط المطلوبة واجتازوا الاختبارات الشفوية والتحريرية، لأجل شغل وظيفة كاتب رابع في النيابة الإدارية، حيث كان المقبولين من دفعتي 2012-2013، وقد أكد السيد المستشار على أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة من قبل النيابة.

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الأسئلة المتوقعة فى مسابقة النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع 2017

نقدم لكم الآن أحدث نماذج الأسئلة المتوقعة فى مسابقة النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع 2017 للاختبارات الشفوية، بعد أن تحددت مواعيد المقابلات الشخصية مؤخرًا فى وظيفة كاتب 2017 رابع بالنيابة الإدارية، فى القرار الصادر من خلال النيابة الإدارية عن مواعيد الإختبارات الشفوية فى وظيفة كاتب رابع لجميع السادة المتقدمين بجميع المحافظات المصرية، حيث أعلنت النيابة مواعيد المقابلات لكل محافظات وأنحاء مصر والضوابط اللازمة من كل متقدم، ننشر لكم الاسئلة المتوقعة فى الإختبارات الشفوية المقررة لوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وسوف تجدون فى هذا المقال الأسئلة المتوقعة فى امتحانات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، حيث ننشر لكم أحدث ما ورد بشأن اختبارات وظيفة كاتب رابع، حيث تجدون كل هذه التفاصيل عن الاختبارات والأسئلة المتوقعة فى المقابلة الشخصية والامتحان الشفوي المقرر لجميع المتقدمين فى المحافظات المصرية وظيفة كاتب رابع فى هذا المقال، وكل ما هو مستجد عن اختبارات عن وظيفة كاتب رابع، كما سنعمل على تقديم جميع الأسئلة بشكل دائم ومتابعة الأحداث من خلال هذا المقال حيث نقوم بتحديثه باستمرار بكل ما هو جديد بشأن اختبارات كاتب رابع 2017.

كشوف مواعيد المقابلات للمتقدمين بالنيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع:

سوف يتم إجراء المقابلة خلال الأسبوع الأول لكلاً من محافظات: ” مطروح ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء، شمال سيناء، دمياط، الفيوم، السويس،القليوبية، بورسعيد، بني سويف، الاسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية”

أما فى الأسبوع الثاني سوف يتم إجراء المقابلات لكلاً من محافظات”باقي الشرقية ، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، الدقهلية، البحيرة، أسوان المنوفية، الوادي الجديد، الاقصر”.

قد ورد فى مقابلات الأسبوع الثالث سوف يتم عقدها للمتقدمين من محافظات”باقي محافظة الاقصر، قنا، أسيوط، سوهاج، الجيزة، المنيا ”

وسوف تنتهي المقابلات بالنيابة الإدارية فى الأسبوع الرابع، حيث تم تخصيصه للمتقدمين من محافظات”باقي الجيزة ، القاهرة”.