ننشر تعليمات المرور الخاصة بوقوع حوادث الطرقات بسبب قلة النوم

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تعرض طريق الكريمات لحادث أليم، سبب وقوع الحادث هو نوم قائد سيارة ميكروباص، خلال القيادة مما أسفر عن، مصرع عدد 12 شخصا وتعرض 2 آخرين لإصابات بالغة، كل هذا بسبب عدم اخذ سائق الميكروباص القسط الكافي له من النوم.

مما تطلب الإشارة الى التعليمات التي أوصى بها رجال شرطة المرور، لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث في الطرقات، ومنها التالي:

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اولا: توقف السائق كل ثلاث ساعات عن القيادة، وأخذ وقت مناسب للراحة في السيارة أو ممكن خارج السيارة.

ثانيا: ضرورة مشى السائق فترة وجيزة خارج السيارة واستنشاق الهواء العليل .

ثالثا: عدم تناول المشروبات التي يدخل ضمن مكوناتها مادة الكافيين أو أي مواد منشطة أخرى.

رابعا: التوقف عن القيادة فور شعور سائق السيارة بالإرهاق أو التعب .

خامسا: حرص السائق على وجود شخص من على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق.

سادسا: ضرورة أخذ السائق قسط من الراحة في حالة الشعور بالإجهاد او التعب.

سابعا: ركن القائد السيارة في مكان بعيد عن سير الطريق أثناء أخذ قسط من النوم.

ثامنا: لابد من وجود أحد الأشخاص المرافقين لسائق السيارة في حالة إذا كان الطريق طويل.

أوصى رجال شرطة المرور بضرورة الالتزام بتلك الإرشادات والتعليمات الهامة، للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، خوفا على حياة السائقين، وأيضا أرواح الركاب، حتى تستطيع شرطة المرور من خلال هذه التعليمات للحد من حوادث الطريق.