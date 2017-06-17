مصرع فتاة وإصابة آخرين جراء انهيار منزلين بمنطقة الوليدية فى أسيوط

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تلقى اللواء عاطف قليعي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطار من مركز عمليات النجدة يعلمه بورود بلاغ من أحد المواطنين، بسقوط منزلين متجاورين في شارع عليوة موسى المتفرع من شارع البوستة، في منطقة الوليدية التابعة لحى شرق بمحافظة أسيوط، كما أكد البلاغ المقدم إلى نجدة أسيوط، وجود جثة وعدد من المصابين محل انهيار العقار، حيث أن هناك فتاة من سكان أحد العقارين قد لقيت مصرعها، بالإضافة إلى إصابة إثنان آخران.

هذا وقد تحركت قوات الحماية المدنية وقوات الإسعاف وقوة من ضباط قسم الشرطة التابع له موقع الحادث، إلى موقع الحادث بشكل فوري عقب ورود البلاغ مباشرة، وتبين لهم الآتي: أن المنزلين الذين انهاروا في الوليدية أمس أحدهما كان خاليا من السكان والآخر هو منزل يتكون من 3 طوابق، وقد انهار هذا العقار بشكل جزئي، وحددت قوات الشرطة أسباب انهيار المنزلين بأن هناك أحد الأشخاص قام بحفر أساسات لقطعة أرض موجودة في المنطقة بجانب المنزلين المنهارين، مما تسبب في ضعف بنية المنزلين وتسبب في انهيارهما.

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وبعد معاينة موقع الحادث تبين وجود جثة لفتاة تدعى ميار محمد محمود وتبلغ من العمر 17 عام، وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، هذا وقد انتقل رئيس حى شرق المهندس أيمن محروس إلى موقع الحادث، وقاك بالتحفظ على المعدات التي استخدمت في حفر أساسات الأرض المجاورة، وإيداعهم تحت تصرف النيابة، كما تم استدعاء المهندسين التابعين للإدارة الهندسية في الحى، وذلك لعمل معاينة للمنازل المجاورة للمنزلين المنهارين ودراسة حالتهم والوقوف على سبب انهيار العقارين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة المختصة.