محاكمة أسطورة “كابيتال” بسبب النصب على المواطنين والاستيلاء على 165 مليون دولار

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تستمر محاكمات اسطورة كابيتال اليوم السبت أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث يستمر عقد جلسات محاكمة “محمد نبيل شرف”، مالك شركة كابيتال، بالإضافة إلى عدد آخرين معه على ذمة القضية، حيث تم توجيه إليه تهمة النصب على المواطنين بالإضافة إلى الاستيلاء على مبلغ مالي كبير منهم في عملية النصب بزعم توظيفها لهم مقابل نسبة من الأرباح، وقد ورد ضمن أوراق الجلسة أن هذا المبلغ قد بلغ حوالي 165 مليون دولار أمريكي.

ورد أن دفاع المتهم الأسطوري وصاحب شركة كابيتال، قد طلب أثناء عقد الجلسة الماضية من هيئة المحكمة أن يتم رد هيئة الدائرة الثانية المقررة مرة أخرى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقد جاء طلب المحامي على غرار رفض الطلبات الجديدة التي كان قد سبق وتقدم بها إلى هيئة المحكمة، حيث اعتبرت الهيئة هذه الطلبات الهدف من ورائها هو التسويف بالإضافة إلى تعطيل سير المحاكمة.

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من جهة ارى، قد قام دفاع المتهم بتقديم طلب إلى هيئة المحكمة كي يتم تشكيل لجنة خاصة من قبل البنك المركزى المصري، من اجل التعرف على مدى إمكانية استيفاء المبلغ الذى قد سبق وأن تم التحفظ عليه على غرار قضية النصب، والذي قد بلغ مقداره حوالي 850 ألف دولار أمريكي، وتم ضمه للمديونية التي تم تقريرها عليه.

جدير بالذكر أن تفاصيل القضية ترجع إلى أن “محمد نبيل” ، قد قام بإقامة شركتين في الفترة الماضية ومن خلالها قام بالنصب على المواطنين، حيث كان الهدف من وراء لإقامة الشركات هو إدارة المحافظ المالية بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار، كما قام بانشاء موقع إلكترونيًا لكي يتم جذب العملاء من خلاله لاستثمار أموالهم فى مجال المضاربات المالية “الفوركس” والذي مقره خارج مصر في البورصة العالمية، على أن يكون لهم نصيب ربح مقدر ما بين 7 إلى 9% شهريا، ليقوم من خلال هذا المشروع تجميع الأموال الطائلة والتي قد بلغت 165 مليون دولار.