إحالة أوراق 31 متهم للمفتي في قضية اغتيال النائب العام وسط فرحة المتهمين بالحكم والتهليل “الله أكبر”

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استمرارًا لعقد جلسات أشهر قضية شغلت الرأي العام في الآونة السابقة، والخاصة بعملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم النطق بالحكم المنتظر على المتهمين في هذه القضية، والتي تم انعقادها فى معهد أمناء الشرطة الموجود في منطقة طرة.

ترأس جلسة اليوم المستشار حسن فريد، حيث أصدر حكمه الخاص بالمتهمين في هذه القضية بإحالة أوراق عدد 31 متهم علي ذمة هذه القضية إلى مفتي الديار المصرية، كما تم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم 22 يوليو المقبل، من أجل النطق بالحكم النهائي على المتهمين في قضية اغتيال النائب العام.

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حالة من الهرج امتلأت بها ساحة المحكمة اليوم بعد نطق المستشار حسن فريد، بالحكم في قضية اليوم، حيث اتسم رد فعل المتهمين قفص الاتهام بالغرابة كرد فعل غير معتاد من قبل الأشهاص الذين يتم الحكم عليهم بتحويل أوراقهم لمفتي الديار المصرية.

ورد أنه فور إطلاق القاضي حكمه امتلأت القاعة بالهتاف من قبل المتهمين، مرددين هتاف ” الله أكبر”، أكثر من مرة، كما سارع المتهمين برفع علامة النصر والسعادة ملأت ملامحهم داخل قفص الاتهام بقاعة المحكمة.

قام رجال الأمن الموجودين من أجل الحراسة أثناء جلسة اليوم بإخراج المتهمين من القفص والعودة بهم إلى السجن من جديد، حتى تتم تهدئة الوضع داخل قاعة المحكمة، وينتظر حاليًا المتهمين وذويهم جلسة الحكم النهائي في هذه القضية ليتم إغلاق صفحتها بعد إصدار المفتي رأيه فيها.