ننشر أسماء شهيد ومصابى حادث الأوتوستراد من سيارة ترحيلات الأمن المركزي

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وقع صباح اليوم الأحد حادث بشع على طريق الأوتوستراد، نتج عنه استشهاد وإصابة عدد من عناصر الشرطة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه قد استشهد في هذا الحادث الإرهابى، ضابط بالإضافة إلى سقوط 4 من عناصر القوات الشرطية 3 منهم مصابين، كما أكد على أن أحد هؤلاء المصابين ضابط شرطة، وقد تم نقل إلى مستشفى البنك الأهلى، لإجراء عملية جراحية عاجلة له وقد استشهد قبل إجرائها، كما أصيب في هذا الحادث 3 من المجندين الآخرين، حيث جاءت إصابتها بعدد من الشظايا المتفرقة فى الجسد.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه فور الإبلاغ عن الحادث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مقر الواقعة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى، وبعد الإطمئنان عليهم تم التصريح لهم بالخروج، إلا مجند واحد قد أصيب ايضًا في هذه الحادثة ويوجد حاليًا فى العناية المركزة، حيث جاء تقرير الطبيب المعالج له بوجود اشتباه نزيف فى المخ.

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وعن أسماء شهيد ومصابى حادث الأوتوستراد الذي راح ضحيته ضابط شرطة وإصابة عدد آخرين، فكان الشهيد هو ملازم أول، ويدعى “على شوقى”، ويبلغ من العمر ٢٥ سنة، وقد تم أصيب بعدد من الطلقات المتعددة بالجسد، وأدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى، أما عن المصابين، فقد ورد أنهم:

1- أحمد إبراهيم عبدالنبى، ويبلغ من العمر ٣٠ سنة، وقد جاءت إصابته بعدة طلقات بالجانب الأيمن للجسم، أدت إلى غيبوبة تامة ودخول العمليات ثم العناية المركزة.

2- مجند حسين عبدالقادر، ويبلغ من العمر ٢٢ سنة، وقد جاءت إصابته بعدة طلقات خرطوش بالجسم كله

3- مجند محمد فؤاد إسماعيل، ويبلغ من العمر ٢٢ سنة، وقد جاءت إصابته خرطوش بالساقين