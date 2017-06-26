تعطل القطارات بين الزقازيق والإسماعيلية إثر خروج عربة القطار عن القضبان

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توقفت حركة سير القطارات بين مدينة الزقازيق “الشرقية”، ومحافظة الإسماعيلية، نتيجة حادث تخلف عربة القطار عن مسارها الطبيعى على قضبان السكة الحديد، منذ حوالى أربع ساعات، اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

أعلنت محطة قطار مدينة الزقازيق عن تعطل عدد رحلتى قطارات، نتيجة وقوع حادث، حيث صرح رئيس مباحث السكة الحديد، المقدم “أحمد رضا”، إنه استقبل بلاغا بعدم وصول القطار الذي يحمل رقم 186 “بورسعيد / سوهاج”، ووقف فى محافظة الإسماعيلية، بسبب تعرض القطارات للأعطال .

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حيث كان من المقرر أن يصل القطار فى موعد أقصاه الساعة 11 ظهرا، وأيضا القطار الذي يحمل رقم 911 “بورسعيد / سوهاج”، المقرر ان يصل القطار فى موعد أقصاه الساعة 12 ظهرا.

أسفر عن وقوع الحادث إصابة شخصان بإصابات بالغة تنتشر بجسد المصابين، وهذا بسبب تخلف قطار مساره الطبيعى على قضبان السكك الحديد، بمحطة قطارات منطقة الشيخ زايد الموجودة بمحافظة الإسماعيلية.

نتج الحادث إثر توقف حركة سير القطارات بصورة مؤقتة، حتى إتمام أعمال رفع عربة القطار الخارجة عن قضبان السكة الحديد، من خلال قيام أوناش خاصة بالسكة الحديد الان، حيث تم تنفيذ على أعمال رفع عربة القطار على الفور.

تم رجوع حركة سير القطارات من جديد مرة أخرى، كما تطلب الحادث كتابة محضر بالواقعة، لمعرفة أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتدارك أخطاء حتى يستطيع المواطنين استئناف رحلات الذهاب والعودة، بمناسبة عيد الفطر المبارك