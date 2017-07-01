محاكم القاهرة والجيزة تستأنف علمها اليوم بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر وثورة 30 يونيو

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تبدأ محاكم الجيزة والقاهرة اليوم عملها بعد عطلة اجازة عيد الفطر المبارك، والتى لحقت بها إجازة ثورة 30 يونيو، ويتصدر اليوم الحكم في ست قضايا منها استئناف محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسى العياط في قضية اقتحام السجون، و محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى آخرين في قضية مسجد الاستقامة، وإعادة محاكمة قضية اقتحام مركز شرطة العياط، و الفصل في الطعن على حكم القضاء الإداري القاضي بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، لعرضها الفيلم المسيء للنبي محمد.

ففي إطار قضية غلق موقع اليوتيوب الشهير لمدة شهر، الذي تم إصدار الحكم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري لعرض الفيلم المسيء للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” بالإضافة إلى حظر كل المواقع التي تعرض الفيلم، فاليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود تصدر الحكم في الطعن المقدم من قبل الجهاز القومي للاتصالات للبت فيه.

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وبرئاسة المستشار معتز خفاجي تبدأ اليوم محاكمة 14 متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس في محكمة جنايات الجيزة.

وفي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى يتم النظر في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وإلغاء الحكم الذي صدر ضدهم الذي يقتضي وتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه، لقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار محمد مسعود.

وفي محكمة جنايات القاهرة يتم التحقيق في التقرير الصادر من النيابة العامة عن الأحراز التي تم ضبطها باتهام اثنين لتنظيم إرهابي في منطقة السيدة زينب، حيث يتم الاستماع لرأي لجنة الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون في تقرير الأحراز، برئاسة المستشار حسن فريد.

وبرئاسة المستشار معتز خفاجي في محكمة جنايات الجيزة، يتم استئناف قضية محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجي، بالإضافة إلى أشخاص آخرين في أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، التي وقعت في 22 مايو 2013.

ويستمع المستشار محمد شيرين فهمي في محكمة جنايات الجيزة لشهود الإثبات في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وسبع وعشرين آخرين.