بعد 50 جلسة.. محكمة جنايات القاهرة تنطق بالحكم في قضية مذبحة كرداسة

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قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو لعام 2017 الدائرة 11 و التي تم انعقادها في معهد أمناء الشرطة المتواجد في مدينة طرة، برئاسة السيد المستشار محمد شرين فهمى ، بالحكم على عشرون متهم في أحداث مذبحة كرداسة من بين 156 متهم بالإعدام شنقا و هذا لما قاموا به في اقتحام مركز شرطة كرداسة و الذي نتج عنه قتل المأمور و قتل اثني عشر ضابط تواجدوا داخل المركز كما أنهم قاموا بالتمثيل بجثة المأمور والضباط، و التي جاءت بعد فض اعتصام رابعة العدوية احتجاجا على هذا .

كما أنه تم إصدار الحكم من قبل المستشار محمد شرين فهمي الذي ترأس الجلسة اليوم وكان معه عدة مستشارين هما المستشار عصام أبو العلا و المستشار رأفت زكي والمستشار مختار العشماوي ، و أيضا تم حضور كلا من ممثل النيابة مصطفى بركات وسكرتارية حمدي الشناوي.

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و أيضا تم الحكم على بأحكام متفاوتة مختلفة على مائة و ثمانية و ثمانون في عدة قضايا اشتراكا في مذبحة كرداسة منها قيامهم في أغسطس لعام 2013 مع عدة أفراد لم يتم تحديد هوياتهم إلى الآن بالتجمهر و القيام بأعمال القتل مع سبق الإصرار و عملوا على نشر الفوضى والسرقة وإحداث حالة من التخريب و الانتهاك للمؤسسات ، كما قاموا بالتعدي على الضباط أثناء تأدية واجبهم الوطني ، وقاموا بحمل السلاح فما فيه أسلحة نارية وأسلحة بيضاء .

و تم الحكم عليهم إلا أن عدد 156 متهم قاموا بتقديم طعن على الحكم و هذا في محكمة النقض و التي قاموا فيها بالمطالبة بإعادة محاكمتهم و لكن تعاد المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى غير دائرة 11 من محكمة جنايات القاهرة التي تم إصدار الحكم فيها .