بعد 50 جلسة.. محكمة جنايات القاهرة تنطق بالحكم في قضية مذبحة كرداسة

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بعد 50 جلسة.. محكمة جنايات القاهرة تنطق بالحكم في قضية مذبحة كرداسة
المتهمون في قضية أحداث كرداسة

قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو لعام 2017  الدائرة 11 و التي تم انعقادها في معهد أمناء الشرطة المتواجد في مدينة طرة، برئاسة السيد المستشار محمد شرين فهمى ، بالحكم على عشرون متهم في أحداث مذبحة كرداسة من بين 156 متهم بالإعدام شنقا و هذا لما قاموا به في اقتحام مركز شرطة كرداسة و الذي نتج عنه قتل المأمور و قتل اثني عشر ضابط تواجدوا داخل المركز كما أنهم قاموا بالتمثيل بجثة المأمور والضباط، و التي جاءت بعد فض اعتصام رابعة العدوية احتجاجا على هذا .

كما أنه تم إصدار الحكم من قبل المستشار محمد شرين فهمي الذي ترأس الجلسة اليوم وكان معه عدة مستشارين هما المستشار عصام أبو العلا و المستشار رأفت زكي والمستشار مختار العشماوي ، و أيضا تم حضور كلا من ممثل النيابة مصطفى بركات وسكرتارية حمدي الشناوي.

و أيضا تم الحكم على بأحكام متفاوتة مختلفة على مائة و ثمانية و ثمانون في عدة قضايا اشتراكا في مذبحة كرداسة منها قيامهم في أغسطس لعام 2013 مع عدة أفراد لم يتم تحديد هوياتهم  إلى الآن بالتجمهر و القيام بأعمال القتل مع سبق الإصرار و عملوا على  نشر الفوضى والسرقة وإحداث حالة من التخريب و الانتهاك للمؤسسات ، كما قاموا بالتعدي على الضباط أثناء تأدية واجبهم الوطني ، وقاموا بحمل السلاح فما فيه أسلحة نارية وأسلحة بيضاء .

و تم الحكم عليهم إلا أن عدد 156 متهم قاموا بتقديم طعن على الحكم و هذا في محكمة النقض و التي قاموا فيها بالمطالبة بإعادة محاكمتهم و لكن تعاد المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى غير دائرة 11 من محكمة جنايات القاهرة التي تم إصدار الحكم فيها .