تعرف على الطرق التى يجب اتباعها للحد من أخطار حرائق الكهرباء

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تشتعل الحرائق فى الكثير من المنشآت، والمصانع، والمنازل، نتيجة توصيلات غير صحيحة للكهرباء، وعدم توافر الوعي اللازم لدى السادة المواطنين بأساليب الحماية من الأخطار التى تسببها حرائق الكهرباء، والتى سوف نتعرف عليها الآن وهى كالآتى:

ا- الالتزام باتباع المواصفات المتفق عليها عند إنشاء شبكة التمديدات، والتأكد من صحة تنفيذها بطريقة صحيحة، بما يتناسب مع احتياجات المنزل من توصيلات التيار الكهربائى.

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2- عدم تنفيذ أى توصيلات إضافية لشبكة التيار الكهربائي للمنزل إلا من خلال فنى كهرباء مختص.

3- عدم إحلال شعيرات لوحة التيار الكهربائى بشعيرات أخرى سمكية.

4- عمل الصيانة الدورية المطلوبة لشبكة التيار الكهربائى، وايضا ملحقات الشبكة من قوابيس”أباريز” ، ومفاتيح، عن طريق فنى مؤهل لذلك.

5- عدم تحميل شبكة التيار الكهربائي أكثر من قدرة استيعابها مثل تشغيل اكثر من جهاز كهربائي من نفس المأخذ .

6- منع الصغار من اللعب بمفاتيح، أو أسلاك أو أجهزة كهربائية.

7- فصل شبكة التيار الكهربائي عند اجراء أعمال منزلية تستلزم ذلك مثل غسل السقوف، والأرضيات، والجدران .

8- عدم توصيل أسلاك التيار الكهربائي بالقرب من مصادر الحرارة أو فوقها .

9- استدعاء المختصين، فى حالة وجود أى عطل فى شبكة التيار الكهربائى.

10- عدم اللعب بالأجهزة الكهربائية، والانتباه لها اذا تطلب الامر تشغيلها لمدة طويلة .

11-يجب فصل الأجهزة الكهربائية عن مصدر التيار الكهربائى، فى حالة تنظيفها أو عدم استخدامها.

12- عدم اللجوء لاستخدام وصلات التيار الكهربائى والأجهزة الكهربائية فى غير استخداماتها الأصلية، مثل وضع المزهريات وعبوات بها على سوائل على الأجهزة، وربط الحبال والخيول بأسلاك الكهرباء.

13- قراءة التعليمات الخاصة بتشغيل الأجهزة الكهربائية قبل استخدامها.

14- القضاء على الكهرباء الساكنة، باستخدام الطريقة التى تسمى التأريض.

15- فى حالة الاشتباه بتسرب الغاز، لابد من قطع التيار الكهربائي .