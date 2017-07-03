بعد صدور حكم بإعدام 20 متهما بمذبحة كرداسة.. تعرف على التهم وراء هذا الحكم

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قضية مذبحة كرداسة والتي تعود أحداثها إلى العام الميلادي 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قام عددا من الأهالي بمحاصرة مركز الشرطة والاشتباك مع قوات الأمن هناك، وقد أحالت النيابة العامة في وقت سابق المتهمين والبالغ عددهم 188 إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم القتل العمد.

حيث قام المتهمين باقتحام قسم الشرطة وقتلوا المأمور فضلا عن عددا من الضباط وأفراد الشرطة والبالغ عددهم اثني عشر، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة ومنع رجال السلطة من القيام بمهامهم المكلفين بها باستعمال القوة، حيث كانوا يحملون أسلحة بيضاء وأدوات أخرى قاموا باستخدامها في هذا الاعتداء، وقد أصدر أحكاما متفاوتة بحق هؤلاء المتهمين والتي منها السجن والإعدام، واليوم أسدل الستار على هذه القضية بعدما تم صدور الحكم النهائي بحق المتهمين.

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بعد سنوات من جلسات المحاكمة التي انعقدت، وصلت القضية إلى محطتها الأخيرة، بعدما أصدرت المحكمة الحكم النهائي بإعدام عشرون متهما، وهناك مجموعة من التهم الرئيسية التي كانت السبب وراء هذا الحكم والتي تتمثل في الآتي:

القتل العمد، حيث يواجه المتهمون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمأمور مركز الشرطة وعددا من ضباط وأفراد الشرطة، وهذه التهمة كما هو متعارف عليه تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات المصري.

أما عن التهمة الثانية هي الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، عقوبة هذه التهمة تصل إلى السجن المشدد.

أما التهمة الثالثة فتتمثل في تخريب الممتلكات العامة، والتي وفقا لما ينص عليه القانون فإن عقوبتها تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات، هذا فضلا عن عددا من التهم الأخرى والتي منها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وسرقة محتويات مركز الشرطة الذي قاموا باقتحامه وتهريب مساجين وغيرها.