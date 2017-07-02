زوجة نائب مأمور كرداسة تتمنى مشاهدة سامية شنن أثناء تنفيذ حكم الإعدام عليها

Advertisements

أكدت زوجة الشهيد العميد “عامر عبدالمقصود”، نائب مأمور مركز كرداسة، السيدة نجلاء سامى، إن حكم المحكمة الذى أعلن اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لعدد 20 متهما فى المذبحة التى أنهت حياة زوجها العميد “عامر عبدالمقصود” شهيدا.

ذكرت أن هذا الحكم يريح قلب أهالي كل الشهداء، وهى فى انتظار تنفيذ الحكم بصورة فعلية، وطالبت بعدم أخذ وقت طويل بين إصدار الحكم والتنفيذ الفعلى، حتى يستطيع أهالي الشهداء الشعور بأن حق ما فقدوهم رجع إليهم.

Advertisements

صرحت السيدة نجلاء سامى، فى بيان خاص لها لإحدى الصحف اليومية، أن إصدار الحكم بالمؤبد على المتهمة سامية شنن بمثابة لغزا محيرا بالنسبة لزوجة الشهيد عامر عبد المقصود، وأنها كانت تريد إصدار حكم بالإعدام عليها، ورغبتها الشديدة فى رؤية المتهمة “سامية شنن”، خلال تنفيذ الحكم عليها.

كما أشارت زوجة الشهيد العميد “عامر عبدالمقصود”، أنها تقدر القانون وأحكام القضاء الذي يصدر الحكم من خلال ما بين يديه من دلائل وقرائن و أوراق .

طالبت زوجة الشهيد العميد “عامر عبدالمقصود”، نائب مأمور مركز كرداسة، بإتمام عمليات البحث عن أى مشتبه فيهم أو متهمين جدد فى هذه القضية، وعدم إصدار قرار بغلق ملف القضية بصورة نهائية، حتى لا يهرب الجناة من عقوبة القانون، وهروب أى شخص شارك فى هذه المذبحة الأليمة بأى وسيلة، مشددة على أنها بصفة شخصية سوف تواصل عمليات البحث عن الجناة لأخذ حق شهداء المذبحة بكافة الوسائل.