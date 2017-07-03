جنايات القاهرة: تصدر حكمها بإعدام 20 شخصاً لضلوعهم فى إرتكاب مذبحة كرداسة

Advertisements

حكمت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت، يوم أمس الأحد، بإعدام 20 شخص ممن اتهموا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة.

وصدر حكم بالإعدام شنقاً علي المدانين بقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرداً من أفراد الشرطة، وذلك فى أعقاب فض الاعتصامات التي حدثت في هذا الوقت فى ميادين رابعة العدوية والنهضة، وذلك بحسب مؤسسات إعلامية رسمية .

Advertisements

وقد قررت المحكمة في شهر أبريل الماضي إحالة أوراق المتهمين والذى حكم عليهم بالإعدام إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في القضية والتى إعادة المحاكمة فيها لـ 156 متهماً .

وكانت قد قضت محكمة النقض في القاهرة، فى فبراير من العام الماضي، بقبول طعن 149 متهماً بينهم إمرأة على القرار الصادر من المحكمة ضدهم بالإعدام فى القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميا بـ “مذبحة كرداسة”، وإعادة المحاكمة للمتهمين مرة أخرى أمام جهة قضائية أخرى.

وكانت قدر أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارها في شهر فبراير قبل الماضي، بحضور المتهمين بإعدام 149 متهماً وغيابياً على 34 في القضية، وتقدم ستة متهمين ممن حكم عليهم وقت هروبهم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد ان تم القاء القبض عليهم، ثم قررت المحكمة فى حكمها الصادر فى مايو الماضي بإعدامهم.

وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الضلوع في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، والتي حدثت في أغسطس من عام 2013، وتسببت فى وقوع 11 ضابطا من قوة قسم كرداسة، بالإضافة إلى شخصين آخرين من الأهالي كانوا قد تواجدوا بالصدفة البحتة أثناء وقوع الحادث الغاشم .